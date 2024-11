Cev Cup, a Cagliari Itas Trentino-Benfica 

L’Itas Trentino ha superato il turno della Cev Cup di volley maschile, battendo in due partite i rumeni dell’Arcada Galati. La notizia è attinente al mondo del volley isolano. Infatti i campioni d’Europa con azzurri Michieletto e Lavia, giocheranno a Cagliari il match di ritorno degli ottavi di finale della seconda competizione europea. Al Pala Pirastu, giovedì 19 dicembre, l’Itas affronterà il Benfica.

Domani il Cus

Il weekend della serie A3 mashile è invece aperto da Sarlux Sarroch-Belluno, oggi al Palazzetto di Via Giotto (ore 18). Per la squadra del coach Camperi è una partita da non sbagliare dopo la sconfitta a San Donà di Piave, che ha da una parte evidenziato le potenzialità della Sarlux, e dall’altra i limiti nei momenti chiave. Belluno sta peggio. Due sconfitte sono costate la panchina a Matteo De Cecco, sostituito in settimana da Marco Marzola, la scorsa stagione prima a Bologna poi ad Acqui Terme.

Domenica sera il Cus Cagliari gioca a Mantova, contro il Gabbiano, secondo in classifica dopo quattro vittorie consecutive. Si ripropone come candidata al salto in A2, fallito nella scorsa stagione. La vittoria di domenica con l’Altotevere ha mostrato il Cus autorevole e concentrato. L’impegno di Mantova è difficile, ma per il coach Simeon è un momento di verifica della continuità della sua squadra.

RIPRODUZIONE RISERVATA