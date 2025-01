Cestini vandalizzati: appello dell’assessore 

Ancora problemi in piazzetta Dettori a Sestu, dopo che qualche incivile ha preso a calci i cestini della spazzatura facendoli cadere al suolo, recentemente sono stati trovati strapieni di rifiuti di ogni genere, nonostante siano predisposti per la raccolta differenziata; inoltre il paletto è ancora in equilibrio precario, forse è stato colpito di nuovo. «Invitiamo tutti ad una maggiore attenzione», è l’appello dell’assessore all’Igiene Urbana Emanuele Meloni, «abbiamo scelto questa tipologia di cestini per favorire, anche fuori casa, la differenziazione dei rifiuti».

