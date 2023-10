Cestini usati come cassonetti: «Ora basta» 

Era successo già tempo fa. I cestini per la raccolta delle cartacce distribuiti nei diversi quartieri erano stati presi di mira dagli incivili. Vi gettavano dentro di tutto trasformandoli in discariche improvvisate.

Così che alla fine la De Vizia era stata costretta a rimuoverli. Adesso con il nuovo appalto la situazione è la stessa. In centro e in periferia i cestini vengono presi di mira dai maleducati, sia che si tratti di quelli a tre bracci per la raccolta differenziata di carta, vetro e plastica, sia di quelli a un braccio per la raccolta delle cartaccedotati anche di posacenere per le cicche. Neanche a dirlo che lì i mozziconi non li butta nessuno. Molto meglio gettarli a terra o tra le aiuole dove ci sono letti di cicche anche in viale Marconi e viale Colombo.

«È un’indecenza» protesta Sara Sanna in viale Colombo, «mi è capitato di trovare dentro i cestini anche buste con cibo in decomposizione. Forse dovrebbero svuotarli più di frequente ma capisco che contro le persone così maleducate c’è poco da fare. Speriamo che per colpa di queste persone non li rimuovano come hanno fatto in passato». Stessa scena anche con i bidoni dedicati agli escrementi dei cani e a quelli per l’olio esausto. In spiaggia invece le isole ecologiche sono state già ritirate proprio per evitare che venissero utilizzate come cassonetti improvvisati.

