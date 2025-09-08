Cestini lungo le strade usati come cassonetti, la rivolta dei residenti 

“Rifiuto selvaggio” in pieno centro ormai è una piaga. Nonostante il Comune abbia intensificato i controlli con telecamere nascoste e vigili in borghese, i cestini portarifiuti continuano a essere utilizzati impropriamente, come se fossero i vecchi cassonetti stradali: gli incivili scatenati che vi gettano dentro di tutto. Si aggiunge il problema degli uccelli - gabbiani e cornacchie - che aprono le buste colme di scarti alla ricerca di cibo, sparpagliando il contenuto tutt'attorno. La situazione sarà affrontata in Consiglio comunale dopo un’interrogazione del capogruppo di Forza Italia, Edoardo Tocco, che chiede la sostituzione degli attuali cestini aperti con altri chiusi, inaccessibili ai volatili.

L’esempio dei rioni più sensibili

Intanto da diversi quartieri, tra cui Villanova e San Benedetto, arrivano invece importanti esempi di cittadinanza attiva che hanno ricevuto il plauso dell'assessora all'Ecologia urbana, Luisa Giua Marassi. In via Ozieri, per esempio, a un cestino è stato affisso un cartello anonimo che invita le persone a rispettare le regole. «Attenzione», si legge, «siamo tutti parte della comunità e abbiamo il dovere di mantenere la città pulita e accogliente. Qui non si butta indistintamente tutta la spazzatura, non è una pattumiera per rifiuti domestici ma un contenitore a uso di tutti, solo per piccoli rifiuti». E ancora. «Da mesi, sacchi della spazzatura e perfino contenitori di vernici vengono abbandonati accanto a questo raccoglitore. Prima o poi si scoprirà di chi si tratta e verrà segnalato. Se rispetti la città e fai bene la differenziata, eviti che questo spazio si trasformi in discarica».

Cooperazione ambientale

«Mi sembra veramente un ottimo segnale, che fa ben sperare», ha commentato soddisfatta l'assessora, «quello della sensibilizzazione è uno dei fronti su cui sto lavorando moltissimo sin dal primo giorno del mio incarico, cioè il patto di cooperazione ambientale con la cittadinanza cagliaritana. Il Comune deve fare ovviamente la sua parte, ma per vincere la battaglia contro l'inciviltà e l'illegalità è fondamentale che il Municipio non sia lasciato solo di fronte a una sfida altrimenti impari. Serve un cambio di mentalità: deve passare il messaggio che la nostra città è la nostra casa. Come teniamo pulite le nostre case, dobbiamo tenere pulite anche le nostre strade, piazze, spiagge e aree verdi».

