Cestini della raccolta differenziata distrutti con i petardi 

Forse preso dall’euforia natalizia, qualche frequentatore di piazza Gennargentu si è spinto troppo in là. Nella notte del 25, i cestini della raccolta differenziata sono stati infatti presi di mira e vandalizzati. Sono il contenitore del vetro e quello della carta, in particolare, a essere stati rovinati e scardinati, forse gettandoci all’interno un petardo o appendendovisi fino a deformarli. I cestini, che necessitano ora di essere sostituiti, sono tra l’altro quasi completamente nuovi: erano stati posizionati appena due mesi fa, come parte di un più ampio progetto di riordino e miglioramento dell’arredo urbano cittadino. «Sono gesti da persone annoiate, che forse ignorano che quei cestini sono stati pagati coi soldi di tutti, compreso chi ha commesso il fatto», è il commento dell’assessore all’Arredo urbano Saverio De Roma. «La cura del bene comune è una responsabilità collettiva, al fine di garantire una città più pulita e vivibile». Sul posto, oltretutto, sono presenti le telecamere di videosorveglianza, puntate proprio sulla zona incriminata. Dalle registrazioni non dovrebbe essere difficile identificare l’autore dell’atto vandalico. «Confidiamo nelle indagini del Comando della Polizia Locale», continua De Roma, «e invitiamo il responsabile a farsi avanti spontaneamente».

