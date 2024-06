Cestini dei rifiuti videosorvegliati  

Telecamere a ridosso dei cestini porta rifiuti distribuiti nelle piazze e strade per frenare il fenomeno dell’abbandono della spazzatura. L’ennesimo tentativo del Comune, insieme alla Polizia locale che ieri ha piazzato i cartelli “Area videosorvegliata” in diverse zone del centro urbano, con l’obiettivo di beccare i furbetti del sacchetto selvaggio e mettere ordine in tutta Quartu. Un avviso a cui seguiranno, inevitabilmente, le multe.

«L’attività di prevenzione portata avanti dalla Polizia locale, in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente, interessa sia la città compatta che il vasto territorio del litorale», spiega il vice comandante dei vigili urbani Antonello Angioni. «Un impegno che si rinnova ogni giorno in parallelo alla ricerca di nuove soluzioni volte a ostacolare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, come dimostrano i nuovi cartelli».

RIPRODUZIONE RISERVATA