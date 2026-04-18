Cestini come cassonetti, la rabbia dell’assessore 

Cestini per le cartacce bersaglio di chi non rispetta le regole della raccolta differenziata e utilizzati per il conferimento di rifiuti domestici, con ricadute sui costi del servizio. «I cestini stradali – chiarisce l’assessore Walter Caredda – sono destinati esclusivamente ai piccoli rifiuti. Usarli per la spazzatura di casa significa convogliare tutto nel secco, incidendo sulla tariffa per l’intera comunità». Il Comune è già intervenuto rimuovendo i cestini in alcune zone della città, dove venivano trasformati in punti di accumulo. (mat.cab.)

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