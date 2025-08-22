VaiOnline
L’emergenza
23 agosto 2025 alle 00:26

Cestini colmi utilizzati come dei cassonetti 

Non è una novità ma in questi giorni, complice forse la presenza di numerosi vacanzieri, la situazione dei cestini per le cartacce è peggiorata.

Non c’è zona dove questi non vengano presi d’assalto per gettarvi di tutto, dalle buste di indifferenziato a piccoli oggetti. E anche guardando all’interno si può vedere facilmente come la differenziazione dei rifiuti non venga rispettata: ci sono cartacce nella plastica e plastica dove dovrebbe esserci solo carta e così via.Un fenomeno che riguarda sia i cestini con tre bracci per la raccolta di plastica, vetro e carta sia quelli a un braccio con il posacenere. Posacenere che nonostante sia presente in vari punti non viene usato quasi mai: molto più comodo gettare le cicche a terra o nelle aiuole che sono piene di mozziconi. Anni fa per ovviare all’assalto dei cestini, molti di questi erano stati eliminati dalle strade più a rischio.

