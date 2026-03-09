Cestini, che passione Marito e moglie seguono la tradizione 

Giorgia Ortu e Antonello Piccioni costruiscono cestini utilizzando l’arte dell’intreccio tipicamente locale. Il marito è di Guspini, la moglie di Gonnosfanadiga e hanno la passione per la costruzione di cestini.

Il ricordo

Giorgia Ortu racconta di aver imparato l’arte dell’intreccio «quando era bambina, allora avevo dieci anni di età, Avevo fatto un corso all'oratorio di Gonnosfanadiga, per la costruzione dei cesti tradizionali in canna e ulivo. Fu un’attività per trasmettere le loro conoscenze alle nuove generazioni per preservare questa antica usanza. I maestri erano abili artigiani gonnesi che appresero il mestiere direttamente nei laboratori, spesso nelle famiglie di apparenza. Il corso si fece per intrattenere i bambini e per insegnare a creare qualcosa, si potevano scegliere diverse attività, pittura su vetro o stoffa, musica, decorazione su legno con pirografo, uncinetto, decorazione su vetro e fare cesti. Io ero restata entusiasta dai maestri dell’intreccio, scelsi questo».

Antonello Piccioni ha seguito la moglie nella passione per questo settore dell’artigianato «Questo “saper fare” mi è stato insegnato da Giorgia - dice Piccioni- dopo aver appreso le tecniche di costruzione, mi sono dedicato e cimentato nella costruzione di cestini. I cesti o i vari contenitori di diverse forme, vengono utilizzati come per tradizione per la raccolta delle olive, la legna, in casa le massaie li usavano per il pane dolci, la raccolta della frutta, ortaggi, funghi», conclude Piccioni.

La costruzione di cestini tradizionali si tramanda spesso all'interno delle famiglie. L'arte dell'intreccio spesso nasce si trasforma in un mestiere.

La natura

Giorgia Ortu evidenzia il rispetto della natura dietro questo lavoro: «I cesti e contenitori in vimini sono ecologici, tutti in materiali naturali, canne, ulivo, salice, olmo, mirto, fillirea, giunco e via dicendo. Per alcuni impieghi come per i funghi vengono preferiti perché rilasciano delle spore nell'ambiente. Oggi si continua la tradizione di costruzione dei cesti anche se non sostituiscono quelli in plastica perché soddisfano per forme e grandezze svariati campi di utilizzo. I cesti sono delle vere opere d'arte che vengono utilizzati anche come complemento d'arredo per le loro forme particolari, quali lampadari, porta vasi, sotto pentola, porta pane e frutta elaborati, decorazioni intrecciate che esprimono bellezza fantasia e maestria dell'artigiano».