Cesti dei rifiuti fatti esplodere «Adesso basta» 

Ancora un atto vandalico a Monserrato ai danni dell’arredo pubblico. L'ultimo episodio risale alla notte di Capodanno, nel piazzale della chiesa La Salle, dove uno dei cestini per la raccolta dei rifiuti è stato fatto esplodere e ridotto in pezzi. Al suo posto, all’alba del primo gennaio, restavano soltanto lamiere piegate e rifiuti abbandonati a terra.

Non si tratta di un caso isolato. A denunciare l’ennesimo caso è l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma, che ha affidato ai social la sua rabbia: «Quel cestino, così come ogni panchina o arredo urbano, è stato acquistato con i soldi dei cittadini. Chi compie questi atti vandalici sta danneggiando sé stesso e i propri vicini». L'assessore annuncia tolleranza zero: «Abbiamo provveduto a segnalare l'accaduto alle autorità preposte e disporre la visione dei filmati della videosorveglianza per identificare i responsabili. Chi sbaglia e distrugge ciò che appartiene a tutti deve pagarne le conseguenze».

