VaiOnline
Monserrato
05 gennaio 2026 alle 00:06

Cesti dei rifiuti fatti esplodere «Adesso basta» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora un atto vandalico a Monserrato ai danni dell’arredo pubblico. L'ultimo episodio risale alla notte di Capodanno, nel piazzale della chiesa La Salle, dove uno dei cestini per la raccolta dei rifiuti è stato fatto esplodere e ridotto in pezzi. Al suo posto, all’alba del primo gennaio, restavano soltanto lamiere piegate e rifiuti abbandonati a terra.

Non si tratta di un caso isolato. A denunciare l’ennesimo caso è l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma, che ha affidato ai social la sua rabbia: «Quel cestino, così come ogni panchina o arredo urbano, è stato acquistato con i soldi dei cittadini. Chi compie questi atti vandalici sta danneggiando sé stesso e i propri vicini». L'assessore annuncia tolleranza zero: «Abbiamo provveduto a segnalare l'accaduto alle autorità preposte e disporre la visione dei filmati della videosorveglianza per identificare i responsabili. Chi sbaglia e distrugge ciò che appartiene a tutti deve pagarne le conseguenze».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giunta attende la decisione del Tar su Sensi

Nomine nelle Asl, manager dalla penisola per Cagliari e Sassari

Al Pd le due aziende più importanti Scontenti M5S e Uniti con Todde 
Contu (Fimmg): ancora bloccati gli incentivi per le zone disagiate, lo stallo provoca danni pesanti

Medici di base, inizio d’anno terribile

Decine di camici bianchi vanno in pensione, sempre più paesi scoperti 
Cristina Cossu
Napoli

«Si è avvicinato e ha sparato due volte»

L’agguato a Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari: parla il padre 
Catania

Sevizia il figlioletto con un mestolo

Lo percuote e lo umilia. Arrestato dopo che il video diventa virale sui social 
Crans-Montana

I corpi dei 5 ragazzi tornano in Italia «Tragedia evitabile»

Il rimpatrio su un volo di Stato Hanno un nome tutte le 40 vittime 