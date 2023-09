Cesti dei rifiuti danneggiati dai vandali 

Ancora vandali scatenati a Sestu. Nei giorni scorsi qualcuno ha preso di mira un contenitore per le cartacce e la spazzatura lungo l’argine del fiume, in via Costantino. Il cestino, usato dai frequentatori della zona, è stato divelto e buttato per terra.

Un atto di vandalismo magari lieve, ma comunque non meno grave. Sulq uale è intervenuto anche il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita: «Rispetto a qualche anno fa – sono le sue parole – il fenomeno del vandalismo è in diminuzione ma purtroppo di tanto in tanto registriamo qualche episodio per cui non esistono giustificazioni. Mi verrebbe da chiedere a quei soggetti se si comportano così pure a casa propria».

Il Comune comunque è pronto a intervenire: «Faremo di tutto per sistemare quanto da loro rovinato il prima possibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA