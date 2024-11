Cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, l’accordo è più vicino 

Tel Aviv. Per il cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele sembrerebbe essere ormai questione di ore. L’annuncio ufficiale, secondo ben informati media arabi, dovrebbero farlo oggi due presidenti, Joe Biden e Emmanuel Macron. Ma non è detto. La riunione del gabinetto di sicurezza politica per approvare l’accordo è stato convocato solo nel pomeriggio, e ai ministri è stato chiesto di mettere in conto un impegno fino alle 9 di sera poiché la discussione è impegnativa. Non solo, Benyamin Netanyahu forse non ha gradito la notizie pubblicate dal saudita al Sharq al Awast secondo cui saranno Washington e Parigi a intestarsi il successo diplomatico, prima ancora che Israele apponga la firma sul protocollo. Gli Usa, avvertiti della suscettibilità dell’alleato, hanno corretto il tiro con una dichiarazione del portavoce del Consiglio per la sicurezza John Kirby: «L’accordo in Libano è vicino ma non sarà finalizzato fino a che non saranno concordati tutti i dettagli: le discussioni continuano. Il presidente Biden segue la situazione da vicino», ha affermato.

L’Eliseo nel frattempo ha reso noto che «le discussioni per un cessate il fuoco hanno fatto progressi significativi». Ad ogni modo la fine dei combattimenti potrebbe essere davvero vicina dopo la battuta d’arresto di giovedì scorso: mentre il premier israeliano stava incontrando l’inviato della Casa Bianca Amos Hochstein, il colloquio è stato interrotto dalla notizia che la Corte penale internazionale dell’Aja aveva emesso mandati di arresto contro Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant. Il livello della tensione si è impennato, come riferito da fonti Usa e israeliane, Bibi ha reagito in maniera emotiva e non riusciva più a concentrarsi sul colloquio con Hochstein. Subito dopo, quando il ministero degli Esteri francese ha annunciato che Parigi avrebbe attuato la sentenza della Corte, il primo ministro è andato su tutte le furie - ha raccontato Ynet - e ha detto che non avrebbe accettato alcun coinvolgimento francese nell’accordo. Di più: Israele sospetta che sia stato proprio Macron a dare l’ok al giudice francese dell’Aja per sostenere l’emissione dei mandati. Insomma, le cose si sono complicate. Fino a che, venerdì, Biden ha parlato con il presidente francese. Quindi i francesi hanno rilasciato una seconda dichiarazione, più moderata, nel tentativo di riparare il danno. Con il risultato che uno dei punti più sofferti dell’accordo - la partecipazione francese al controllo del cessate il fuoco - sembra essere rientrato.

