Cessate il fuoco, nuovo scontro sulla risoluzione 

New York. Nuovo durissimo scontro all’Onu sulla guerra tra Israele e Hamas, questa volta in Assemblea generale, dopo il braccio di ferro in Consiglio di sicurezza e i ripetuti veti incrociati di Usa e Russia. Dando il via alla sessione speciale di emergenza, il presidente dell’Assemblea Dennis Francis ha condannato «l’attacco di Hamas contro Israele, la cui brutalità è inaccettabile e non ha spazio in questo mondo», ma allo stesso tempo ha respinto «gli attacchi indiscriminati contro i civili a Gaza e l’entità della distruzione delle infrastrutture critiche da parte di Israele», spiegando che «il diritto di legittima difesa non dà e non può dare la licenza per intraprendere ritorsioni sproporzionate».

Come avvenuto per la guerra in Ucraina, sulla scia dello stallo del Consiglio di Sicurezza, la discussione è passata all’Assemblea generale. Qui, forse oggi, è atteso il voto di una bozza di risoluzione presentata dalla Giordania che si concentra sul cessate il fuoco immediato a Gaza, garantendo l’ingresso di aiuti e impedendo lo sfollamento. «Fermate le bombe e salvate vite, le vite dei 2,3 milioni di civili a Gaza, le vite dei bambini, 3.000 bambini innocenti sono stati uccisi da Israele nelle ultime tre settimane», è stato l’appello dell’ambasciatore palestinese Ryad Mansour. Parlando con la voce rotta, ha chiesto: «È questa la guerra che alcuni di voi stanno difendendo? Questa guerra può essere difesa? Questi sono crimini, sono barbarie». Il delegato ha poi domandato di approvare il documento «per fermare le uccisioni, perché gli aiuti raggiungano coloro che ne hanno bisogno per sopravvivere». Ma la bozza di risoluzione giordana ha scatenato l’ira di Israele: l’ambasciatore Gilad Erdan l’ha bollata come «ridicola».

RIPRODUZIONE RISERVATA