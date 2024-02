«Cessate il fuoco»: appello da Cagliari 

Uno striscione con la scritta “Cessate il fuoco” e centinaia di bandiere della pace hanno sventolato ieri in piazza Garibaldi, a Cagliari, al sit in organizzato dalla Cgil per chiedere la fine della guerra in Palestina e in Ucraina nel giorno della mobilitazione nazionale per la pace e il giorno dopo le manganellate dei poliziotti agli studenti che manifestavano a Pisa.

Cittadini e associazioni hanno ribadito il no a tutte le guerre e al riarmo, chiedono, tra le altre cose, la messa al bando delle armi nucleari, la riduzione delle spese militari a favore della spesa sociale, sanitaria, per la tutela ambientale del territorio, la liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, la fine dell’assedio e dell’isolamento di Gaza, il libero accesso agli aiuti umanitari e l’assistenza alla popolazione palestinese, il riconoscimento dello Stato di Palestina, la fine dell’occupazione e della violenza in Cisgiordania.

RIPRODUZIONE RISERVATA