Cespugli alti e incroci pericolosi 

Attraversare l’incrocio è un terno al lotto, tra canne e cespugli che limitano la visibilità, ma la vera impresa è riuscire a segnalare la criticità a chi di competenza. Giampaolo Lilliu ci prova da settimane, senza risultati. L’ex consigliere comunale e presidente dell’associazione Ex esposti amianto da tempo denuncia la pericolosità dello svincolo al chilometro 132 della Statale 292, in direzione Rimedio.

«La nostra abitazione si trova in località Mistra Mesu, a circa 150 metri dal bivio - spiega - ma sul bordo della strada, per circa 800 metri, la vegetazione impedisce di immettersi in sicurezza sulla Statale». Un incubo per chi si trova più volte al giorno a dover tentare la sorte, evitando le auto che sfrecciano. «Ho dapprima contattato il comando della polizia stradale - racconta Lilliu - in assenza di interventi ho rimarcato la richiesta via mail, evidenziando di avere interessato del problema anche la Provincia». A distanza di settimane, nessun riscontro. «Ho quindi sollecitato ulteriormente, sottolineando che in caso di incidente avrei ritenuto responsabile la polizia di Stato». Pochi giorni fa la risposta dal comando, in cui si comunica che «è stata inviata nota all’Ente proprietario per l’intervento di manutenzione». Per Lilliu l’ennesimo «rimbalzo di responsabilità». ( m. g. )

