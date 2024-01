Cesena, una gara a porte chiuse e multa 

Multa e partita a porte chiude per il Cesena, tre anni di Daspo ad Alex Shpendi. Queste sono le conseguenze di ciò che è successo al termine di Cesena-Olbia, domenica sera allo stadio Manuzzi, quando il padre di Cristian Shpendi, giocatore bianconero, è entrato in campo tentando di colpire con un pugno il portiere della squadra olbiese, Filippo Rinaldi.

Ieri pomeriggio, il giudice sportivo di Serie C ha disposto che la capolista del Girone B giochi a porte chiuse contro la Fermana il 3 febbraio (per il Pontedera del 20 c’è già un precedente provvedimento analogo) e l’ha multata di 1000 euro, anche per il comportamento dei tifosi durante la partita.

In mattinata il questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, aveva disposto il Daspo per Liman Shpendi (per tutti Alex). Per tre anni, quindi, potrà seguire solo in tv le partite dei suoi figli, i gemelli Cristian e Stiven, il primo del Cesena, il secondo dell'Empoli, entrambi under 21 della nazionale albanese, visto che gli sarà vietato di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. Intanto è stato denunciato per il reato di scavalcamento e invasione di campo e percosse. E benché Rinandi, non abbia ancora al momento presentato formale querela, non si esclude che possa farlo nei prossimi giorni. Nelle immagini del sistema di video-sorveglianza del Manuzzi si vede Shpendi, dopo aver invaso il terreno di gioco, avventarsi contro il portiere Rinaldi, per colpirlo con un pugno al volto e punirlo su un fallo su suo figlio Cristian. Grazie all'intervento di un persona presente, Shpendi ha colpito soltanto il braccio del portiere. ( i.g. )

