“Cesaroni”: ciak, si gira e c’è Andrea Arru 

Nell'atteso ritorno dell'amatissima e pluripremiata serie “I Cesaroni” c'è una new entry sarda: Andrea Arru. Il giovane attore ploaghese (ad agosto fa 18 anni) è entrato nel cast dei “Cesaroni 7. Il ritorno” dove Claudio Amendola sarà ancora protagonista come Giulio e pure regista. La fiction di Canale 5 aveva spopolato per sei stagioni, dal 2006 al 2014, rendendo celebre il quartiere romano della Garbatella. Ora riparte con alcuni dei protagonisti originali come Antonello Fassari (Cesare), Nicolò Centioni (Rudi) e qualche apparizione di Elena Sofia Ricci (Lucia Liguori) e Elda Alvigini (Stefania Masetti). Avvistato sul set anche il piccolo, ormai cresciuto Mimmo, vale a dire Federico Russo. Niente di sicuro invece su Matteo Branciamore (Marco) e Alessandra Mastronardi (Eva).

Come new entry Lucia Ocone e Ricky Memphis, celebre grazie al ruolo di Mauro Belli in “Distretto di Polizia”. Il terzo volto nuovo è appunto quello di Andrea Arru, in un ruolo inedito e complesso che verrà svelato tra qualche giorno. La chiamata per una serie cult e il personaggio da interpretare confermano l'irresistibile ascesa e crescita del giovane attore ploaghese che aveva già brillato nella serie “Di4ri” di Netflix (come Pietro) e sta raccogliendo consensi anche per la sua interpretazione nel film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” del bullo Christian Todi. Un ruolo che lo vede addirittura in corsa per la cinquina del David di Donatello come migliore attore non protagonista.

