Cesare Valle: dall’ingegneria all’urbanistica  

Il suo nome è noto per la città di Carbonia, ma la sua opera riguarda l’intera Sardegna, con interventi a Cagliari, Nuoro e Sassari. Cesare Valle, ingegnere, architetto e urbanista romano, morto nel 2000, ha attraversato tutto il Novecento, e l’isola è il luogo in cui ha operato con maggiore frequenza. Non è un caso che Cagliari gli dedichi una giornata di studi venerdì, alle 10, nella sede della Rappresentanza del Governo per la Regione Sardegna, in via Via Sassari 17.

L’incontro

L’occasione è la presentazione del volume “Cesare Valle (1902-2000). Architettura, Ingegneria, Urbanistica in Italia attraverso il Novecento”, curato da Micaela Antonucci (Bologna University Press), con i contributi di alcuni studiosi sardi. All’incontro, moderato da Antonello Sanna, accanto al prefetto Sebastiano Cento, intervengono la curatrice del libro, Antonella Sanna e Marco Cadinu, entrambi dell’Università di Cagliari, e lo studio “Cesare Valle” di Roma.

Funzionario del Ministero dei lavori pubblici e accademico, Valle “è stato uno dei protagonisti dell’opera di costruzione delle politiche urbanistiche pubbliche e di una nuova legislazione nazionale”. Professionista poliedrico, legò architettura, ingegneria e urbanistica sia nell’Italia del ‘900, in particolare nell’isola e in Romagna; sia oltre i confini nazionali: Albania, Nord Africa e Africa orientale italiana. A partire dalla vittoria nel 1929 del progetto del Gruppo urbanisti romani, di cui Valle faceva parte, al concorso per il nuovo piano regolatore di Cagliari, il professionista lavorò ininterrottamente sia per progetti architettonici sia urbani, dal capoluogo a Nuoro, da Carbonia all’area di bonifica della Nurra. In gran parte inesplorata dalla storiografia, almeno fino a oggi, la sua attività prosegue, tra il ’37 e il ’39, con l’elaborazione, con Ignazio Guidi, del piano per la fondazione della nuova città di Carbonia. Negli stessi anni realizza a Cagliari il cimitero monumentale di San Michele e la sede della compagnia Ina Assicurazioni, oltre a decine di progetti non realizzati. A Nuoro, prepara i piani regolatori del ’34 e del ’41, a Sassari erano destinati i progetti, non realizzati, per l’Ente ferrarese di colonizzazione. (f. r. p.)

