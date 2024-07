Cesare Balzano assassinato, Sandro Arzu scomparso 

Piazza Roma s’è macchiata di sangue. Nel luogo identitario di Arzana, di recente ornato di nuovi ed eleganti arredi, è cessata la tregua che durava da 1.800 giorni. Era il 4 agosto 2019 quando un killer freddò Cesare Balzano. Aveva 50 anni e anche lui, come Mino Marongiu, era persona che aveva vissuto al confine con la legalità. Per ora su quell’agguato, commesso nelle prime ore del mattino di una calda domenica a pochi passi dal ristorante La Pineta, resta il mistero più fitto. Moventi tanti e nessuno. Indagati zero.

Ma è da un anno e mezzo che Arzana è turbata per la scomparsa di Sandro Arzu. Il pregiudicato è irreperibile dall’8 marzo del 2023. Quella sera non aveva fatto rientro a casa, preambolo di una vicenda di cui restano intatti i misteri più oscuri. Non sono bastati 490 giorni per capire se l’uomo sia rimasto vittima di un agguato oppure si sia allontanato volontariamente dal paese in cui è nato 55 anni fa.

Nelle settimane successive alla sparizione, i carabinieri del nucleo investigativo di Nuoro, coordinati dal pm della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, Danilo Tronci, l’hanno cercato anche con i cani molecolari, senza tuttavia intercettare né tracce ematiche né resti umani riconducibili ad Arzu. Le ricerche si erano concentrate a Monte Idolo, partendo da un’area vicina alla striscia parafuoco di Su Pradu dove, il 16 marzo, era stata ritrovata la Opel Corsa con cui Arzu aveva lasciato l’abitato. L’utilitaria era crivellata di colpi. Due fucilate da distanza ravvicinata con il risultato di due rosate strette.

