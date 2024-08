Cervo per strada, auto si ribalta 

Un incidente stradale si è verificato ieri intorno all’una del mattino lungo la strada che precede il cantiere di Sciria, a Montevecchio: una Volkswagen Golf, guidata da Giovanni Ladu, di Pabillonis, si è ribaltata su se stessa. A bordo del veicolo c'erano altre tre persone, di cui due minori. Il pronto intervento dei servizi di emergenza è stato tempestivo.

Le cause sono ancora in fase di accertamento: pare che un cervo, animale molto frequente nella zona, sia improvvisamente comparso sulla carreggiata: l'auto si sarebbe ribaltata nel tentativo di evitarlo. Tre passeggeri sono stati trasportati d’urgenza all'ospedale di San Gavino, mentre un quarto ferito è stato trasferito successivamente: le condizioni dei quattro non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza medicalizzata Mike e ambulanze della Coop Emergenza Soccorso di Guspini e della Livas di Terralba e i carabinieri. (g. g. s.)

