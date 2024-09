Cervo investito sulla Statale 

Nuovo incidente sulla Strada statale 195 provocato dall’attraversamento improvviso di un cervo, sabato notte a Pula. Lo scontro tra una Nissan Micra e l’ungulato è avvenuto al km 36,400, nei pressi dell’incrocio tra l’arteria sulcitana e la strada della vecchia caserma dei carabinieri di Santa Margherita, intorno alle 23,30.

L’incidente

L’automobilista si è trovato davanti l’animale all’ultio istante e non ha potuto evitare lo scontro. Il conducente dell’auto se l’è cavata con un grosso spavento, niente da fare invece per il cervo, morto sul colpo a causa del terribile impatto con la parte anteriore del veicolo, rimasta gravemente danneggiata. Ingenti i danni alla vettura.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i barracelli della compagnia di Pula, guidati dal capitano Gianluca Spagnolu.

Il pericolo

Quello di sabato notte è solo l’ultimo di una lunga serie di incidenti stradali provocati questa estate dall’attraversamento improvviso di cervi e cinghiali. Lo scorso giugno, travolto da un cervo mentre percorreva in sella al suo scooter la strada principale di Is Molas, aveva perso la vita un turista: qualche giorno più tardi una coppia di giovani era rimasta ferita dopo aver investito un altro ungulato. Poi ce ne sono stati tanti altri, che per fortuna non hanno avuto conseguenze per gli automobilisti, ma hanno provocato non pochi danni ai veicoli.

I sindaci

A nulla sono servite le varie interlocuzioni avute dai sindaci di Sarroch, Pula e Villa San Pietro in prefettura nei mesi scorsi: nulla di tangibile è ancora stato fatto per evitare che la popolazione degli ungulati, costretta a scendere a valle in cerca di acqua e cibo, non rappresenti più un problema per la sicurezza degli automobilisti. Il sindaco, Walter Cabasino, prosegue la sua battaglia per chiedere una soluzione risolutiva al problema della massiccia presenza degli ungulati nel territorio, che oltre a provocare gravi danni alle aziende agricole, continuano a causare incidenti stradali: «Nonostante gli incontri con le varie istituzioni e i tavoli tecnici non è cambiato nulla, in questo territorio chi si mette alla guida e attraversa la Strada statale 195 non sa mai cosa gli potrà accadere, le probabilità di incrociare uno di questi animali sono sempre più alte».

RIPRODUZIONE RISERVATA