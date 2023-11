Cervo investito  lungo la Sulcitana: auto distrutta 

Prima ha rischiato ripetutamente di essere investito mentre correva all’impazzata all’interno della galleria, poco dopo è stato travolto da un’auto che, a causa dell’impatto con il grosso animale, è andata completamente distrutta: ennesimo incidente stradale, sabato dopo le 22,30, provocato dall’attraversamento di un cervo, lungo il tratto Cacip della Strada statale 195.

La Peugeot 208 su cui viaggiava una coppia di Villa San Pietro si è scontrata con il possente ungulato, un adulto dal peso di oltre 120 kg, a un centinaio di metri dall’uscita della galleria di Bacch’è linna in direzione Pula: l’animale è piombato sul cofano improvvisamente, per poi sfondare il parabrezza e il finestrino del conducente. L’uomo e la donna che viaggiavano sulla Peugeot sono rimasti illesi: l’animale è morto sul colpo.

«Siamo molto preoccupati per quello che sta avvenendo in questo territorio – dice Alessio Girau comandante dei barracelli -, gli incidenti provocati dalla presenza di questi animali, oramai, sono sempre più frequenti. Non appena abbiamo ricevuto la segnalazione di un cervo che correva nella galleria ci siamo attivati, ma quando siamo arrivati l’incidente era già avvenuto».

Il sindaco, Angelo Dessì, ricorda come il Comune, continui a chiedere alle autorità competenti un risoluzione del problema: «Abbiamo incontrato il prefetto e l’assessore all’Agricoltura. Gli incidenti stradali sono all’ordine del giorno, non possiamo continuare a sfidare la fortuna: le persone rischiano costantemente la vita». (i. m.)

