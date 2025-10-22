VaiOnline
Sarroch.
23 ottobre 2025 alle 00:26

Cervo investito lungo la Statale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovo incidente stradale provocato dall’attraversamento improvviso di un cervo. La scorsa notte, sulla Strada statale 195 bis, all’altezza dello svincolo nei pressi del Villaggio Moratti, un’auto ha travolto un grosso ungulato che cercava di passare da un lato all’altro della carreggiata.

L’impatto è stato violentissimo, l’animale è morto sul colpo, mentre il conducente è stato accompagnato da un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari con un codice verde.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Assemini, coadiuvati dal luogotenente Daniele Pettinato. Animali selvatici sulla quattro corsie della Strada statale 195 e non solo, cinghiali nel tratto che da Villa D’Orri va sino alle porte del paese, cervi e daini sino a Santa Margherita: mettersi alla guida, specie nelle ore notturne, è diventato pericoloso. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sarcidano, Sarrabus e Sulcis Iglesiente: disagi per i pazienti

Ambulanze senza medico: soccorsi e viaggi da incubo

Assistenza in tilt, da Esterzili a Cagliari servono due ore 
Francesco Pintore
Energia

Regione scavalcata sulle aree idonee: sì al maxi agrivoltaico

Il Ministero approva il progetto: «Valgono le regole del decreto Draghi»  
Enrico Fresu
Aerei

«Ryanair, via la tassa ma solo d’inverno»

In maggioranza si fa strada l’ipotesi di abbattere l’addizionale comunale sui biglietti 
Roberto Murgia
Viabilità/1

La 131 ora si ferma a Torralba

Sovrappasso da rifare, traffico deviato su una rotatoria interna 
Caterina Fiori
Viabilità/2.

Macomer, rivoluzione sulla Carlo Felice

Francesco Oggianu
Manovra

Resiste la stretta sugli affitti brevi

Ma il Parlamento potrebbe cambiare il testo. Il nodo delle banche 
Milano

Accoltellata in strada dall’ex marito

Donna di 62 anni muore in ospedale, fermato l’aggressore dopo la fuga 