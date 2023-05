Cervo con le zampe fratturate salvato dalla Forestale 

Gli agenti del corpo forestale della stazione di Teulada hanno tratto in salvo un cervo con le zampe posteriori fratturate nella zona di Ruinas. L’animale, probabilmente, deve la vita al latrato dei cani di un allevatore, che hanno messo in allarme l’uomo, portandolo a scoprire poco distante dal suo ovile l’animale ferito e successivamente a chiedere l’intervento dei forestali.

Arrivati sul posto, i ranger della stazione di Teulada hanno immediatamente cercato di immobilizzare l’ungulato che, nonostante le fratture agli arti posteriori, cercava di sfuggire ai soccorritori. L’animale è stato così stabilizzato e bendato, in modo da prevenire ulteriori traumi e alleviare lo shock a causa del contatto con l’uomo, per poi essere trasportato su una barella sino al pick up dei forestali. Il cervo soccorso nella zona di Ruinas è stato ricoverato nel Centro fauna dell’agenzia Forestas di Monastir, dove gli sono state somministrate le cure necessarie per ridurre le fratture alle zampe posteriori. L’ungulato resterà ospite della struttura sino a quando non sarà in grado di poter essere rimesso in libertà.

