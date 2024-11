Cervi sulla Statale, 9 incidenti in 5 mesi 

Vista la lunga serie di incidenti stradali provocati negli ultimi cinque mesi dall’attraversamento improvviso di cervi e cinghiali è quasi un miracolo che ci sia stata soltanto una vittima. Da giugno ad oggi sono 10 gli incontri ravvicinati che hanno coinvolto gli animali comparsi all’improvviso sulla strada statale 195 nel territorio di Pula , Villa San Pietro e Sarroch . Un dato spaventoso, che dimostra la pericolosità di quel tratto, anche percorso a velocità moderata.

Una vittima

La minore affluenza di traffico nelle ore notturne invoglia gli ungulati a muoversi alla ricerca di cibo e acqua. La lunga lista parte da una tragedia: Gianfranco Palma, un turista milanese, a giugno ha perso la vita dopo essersi scontrato contro un cervo mentre percorreva col suo scooter la strada principale per Is Molas. Nessuna possibilità di evitare l’impatto, il corpo senza vita di Palma è stato sbalzato sulla carreggiata.

La serie

C’è chi è stato più fortunato e dallo scontro ha rimediato solo lievi ferite: è il caso di Andrea Bernardini e Sofia Lobina, due giovani dipendenti dell’hotel Costa dei Fiori. I due viaggiavano in direzione Pula dopo il turno di lavoro quando, alla rotatoria del chilometro 34,800, si sono trovati davanti un cervo: l’animale è morto, danni alla parte anteriore dell’auto e ferite superficiali per i due ragazzi. Sono tanti invece gli incidenti, con protagonisti gli animali, che non hanno portato fortunatamente lesioni ai conducenti. Per esempio a luglio una giovane di Pula che viaggiava sulla sua Ford Ka insieme a due amiche: nessuna possibilità di accennare una frenata per la conducente. L’animale è morto nell’impatto.

In autunno

A inizio ottobre, un episodio simile è capitato a un 18enne di Pula, mentre percorreva via San Francesco. Gli ultimi due incidenti risalgono alla settimana scorsa: due carabinieri di Domus de Maria a bordo di una jeep dell’Arma hanno incrociato due cervi intenti ad attraversare la Strada statale 195 nei pressi dell’hotel Eliantos. Due giorni dopo, una coppia a bordo di una Dacia ha investito un cervo all’altezza del chilometro 36 della statale. Anche qui, nessun ferito, gravi danni alle auto e due cervi deceduti. Nei mesi estivi sono stati registrati altri quattro scontri: uno di questi, avvenuto in territorio di Sarroch all’altezza della raffineria della Saras, ha coinvolto tre veicoli e un cinghiale, intento a pascolare sulla carreggiata. Gli altri tre, accaduti sulla Statale nel tratto di Pula, hanno portato alla morte altri due cervi e un cinghiale.

Di recente, il sindaco di Pula Walter Cabasino ha annunciato che verranno installati dei dissuasori luminosi sulla Statale, con l’obiettivo di allontanare gli animali selvatici dalla carreggiata. Una soluzione tampone, un primo passo per risolvere un problema che affligge il territorio da troppo tempo. Il bilancio al momento conta una sola vittima ma la situazione è ogni giorno a rischio.

