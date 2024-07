Cervi sulla 195, nuovo incidente 

Se l’è trovato davanti all’improvviso: neppure il tempo di accennare una frenata e il cervo che cercava di attraversare la strada è finito sotto le ruote della sua auto. Nuovo incidente sulla Strada statale 195 provocato dal passaggio di un ungulato: protagonista suo malgrado Alessia Sanna, una giovane di Pula che viaggiava con due amiche a bordo della sua Ford Ka.

Il racconto

L’incidente, l’ennesimo sulla Sulcitana, è avvenuto domenica alle 22 all’altezza del chilometro 36,600 a ridosso dell’incrocio che conduce agli hotel Eliantos e Is Morus. Le tre ragazze procedevano in direzione Santa Margherita quando due cervi hanno attraversato la strada. «Il primo – racconta la conducente – è riuscito a raggiungere l’altro lato della carreggiata; il secondo, forse dopo essere scivolato sull’asfalto, è finito sotto le ruote della mia macchina. Siamo state molto fortunate rispetto alle diverse persone che hanno avuto un incidente a causa di cervi o cinghiali perché l’animale non ci è piombato addosso: era per terra e con l’auto ci siamo passate sopra. Non era molto grande, ed è morto sul colpo: ho avuto molta paura, ma sono riuscita a mantenere il sangue freddo e non ho mai mollato il volante. In questi casi uscire fuori strada è un attimo».

Negli ultimi mesi è capitato a diversi automobilisti del posto ma anche a un turista, morto dopo che lo scooter su cui viaggiava è stato travolto da un cervo nella strada principale di Is Molas: gli incidenti provocati dalla massiccia presenza di ungulati a valle ormai non si contano neppure. «Ho sentito di tanti scontri legati all’attraversamento di questi animali ma non avrei mai immaginato che sarebbe capitato anche a me», racconta Alessia Sanna: «Per fortuna non ci siamo fatte nulla. L’auto ha riportato danni lievi ma se quel povero animale non fosse scivolato le conseguenze sarebbero stato ben più gravi».

L’appello del sindaco

Il sindaco di Pula, Walter Cabasino, chiede nuovamente alle istituzioni di non sottovalutare il problema: «Io e gli altri sindaci del territorio lo abbiamo ribadito in più tavoli: la massiccia presenza di questi animali, che scendono a valle in cerca di cibo e di acqua, è diventata ormai un’emergenza. Nel frattempo gli incidenti stradali provocati dall’attraversamento di cervi, daini e cinghiali si moltiplicano, una persona è morta e chi viaggia sulla 195 teme di scontrarsi con uno di questi animali».

