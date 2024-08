«Cervi e cinghiali, intervenga la Regione» 

Vigne devastate, agricoltori in ginocchio (già da alcuni anni) e adesso il rischio di gravi incidenti anche nelle strade più trafficate. È allarme a Castiadas e Muravera per gli animali selvatici – in particolare cervi e cinghiali – che si spostano con sempre più frequenza nelle zone abitate, fanno man bassa di frutta e ortaggi (sono alla disperata ricerca di cibo) e attraversano le strade: due donne che transitavano lungo la nuova 125 la notte scorsa sono andate a finire proprio contro un cervo e solo per fortuna non hanno riportato gravi conseguenza (sono comunque finite al Pronto soccorso del San Marcellino).

La lettera

Una situazione che ha spinto il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni a scrivere una nota urgente all’assessore regionale all’Ambiente Rosanna Laconi. «Si segnala – sottolinea il primo cittadino – la crescente e preoccupante presenza di animali selvatici nel territorio di Castiadas. Cervi e cinghiali stanno provocando gravi danni alle attività agricole locali, mettendo a rischio la loro sostenibilità economica. Tutto questo va ad aggiungersi alle già difficili condizioni create dai cambiamenti climatici e dall’emergenza idrica in corso». C’è poi la questione della sicurezza stradale «con diversi incidenti che sono già stati registrati in passato – aggiunge Murgioni - e che rischiano di essere sempre più frequenti con potenziali gravi conseguenze per la pubblica incolumità». La richiesta è quella di un doppio intervento urgente, e cioè delimitare e circoscrivere la presenza di animali selvatici in alcune aree loro riservate e quindi prevedere misure di ristoro per i danni subiti dai privati e dalle imprese. Tantissime, negli ultimi anni, le segnalazioni degli stessi agricoltori di Castiadas. «Quest’anno – spiega Gianluca Falco, uno degli imprenditori agricoli che da tempo denuncia la difficile situazione che si è venuta a creare – sono già tre gli incidenti che si sono verificati sul territorio comunale. Mi auguro che non ci debba scappare il morto prima di prendere provvedimenti. A mio avviso la Regione dovrebbe procedere con un abbattimento selettivo».

Costa Rei

Situazione complicata anche a Costa Rei, nel territorio di Muravera. Più che i cervi qui sono i cinghiali a creare confusione: arrivano sino alle villette – soprattutto quelle che si trovano nella parte alta – e distruggono i contenitori dei rifiuti per cercare del cibo. Anche in questo caso il sindaco ha scritto all’assessore all’Ambiente: «Se necessario - dice Salvatore Piu – si organizzino delle battute di caccia dedicate».

Il problema è stato sollevato, fra gli altri, dal comitato dei cittadini di Costa Rei: «Mancano quantomeno – hanno messo in evidenza - gli avvisi della presenza di cinghiali e tanto meno una informativa sul come comportarsi nel caso di un incontro con questi animali».

RIPRODUZIONE RISERVATA