VaiOnline
L’analisi.
24 gennaio 2026 alle 00:10

«Cervelli in fuga? Qui poche opportunità» 

Un giovane emigrato oristanese su 4 è laureato, Regno Unito la meta preferita 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un giovane (18-34enni) emigrante oristanese su quattro è laureato, oltre il 6% in meno rispetto all’anno precedente; il 7% al disotto del dato Sardegna e ben 16 di quello Italia: quintultima posizione nella classica nazionale delle province.

Le mete

È quanto emerge dal rapporto Cnel “L’attrattività dell’Italia per i giovani dei Paesi avanzata”. Calano i laureati perché cala la popolazione. Il Rapporto aggiunge un’altra verità: «Una buona parte di queste persone se ne va percependo di poter meglio esprimere il proprio valore fuori dall’Italia, dove si utilizza il filtro del titolo di studio in modo meno meccanico e rigido per selezionare–valutare le persone e assegnare lavori e mansioni». Il Regno Unito con il 34% è la meta più gettonata, a seguire con il 23 la Germania, la Spagna, la Francia, la Svizzera, il Belgio.

«Più possibilità»

L’oristanese Graziano Pinna è professore di psichiatria all’University of Illinois di Chicago. Ricercatore di fama mondiale, ha scoperto la creazione di farmaci mirati ai pazienti aprendo la strada a una psichiatria realmente mirata con focus sulla salute mentale come depressione, ansia, stress. «Credo che in Sardegna non avrei avuto le stesse possibilità e con gli stessi tempi: ci sono talenti straordinari ma spesso mancano infrastrutture, reti internazionali e un sistema di ricerca competitivo come quello che ho trovato negli Stati Uniti. Non penso però che chi parte sia “migliore di chi resta”. Io ho avuto la fortuna di trovare contesti che hanno premiato il merito, la produttività e l’innovazione con mentori d’eccezione; ma il potenziale umano in Sardegna è enorme. Se ci fossero più investimenti e più opportunità concrete tanti giovani non sarebbero costretti ad emigrare».

Il legame

«Oristano è la radice che mi porto dentro, anche se la vita mi ha portato lontano il legame con la mia città e la Sardegna resta fortissimo, identitario, emotivo e culturale. Credo che questo sia comune a tutti noi che stiamo fuori», sottolinea Pinna. I giovani che dopo la laurea nelle università sarde si stabiliscono all’estero difficilmente rientrano. «All’estero l’Italia continua ad avere un enorme capitale di prestigio culturale. Ma dal punto di vista scientifico e organizzativo spesso veniamo percepiti con un paradosso: grandi capacità individuali ma un sistema che non sempre facilita l’eccellenza. Noi sardi veniamo visti come persone affidabili, serie, lavoratrici, con un forte senso della parola data e della famiglia. C’è una percezione positiva del nostro modo di essere, più riservato ma solido».

«Puntare sul merito»

«L’Italia è cambiata però guardandola con gli occhi di chi vive stabilmente all’estero, noto che procede a velocità diverse: eccellenze e innovazione convivono ancora con burocrazia, lentezze e una certa difficoltà di valorizzare i giovani e il merito», conclude Pinna. Ecco spiegato perché tanti laureati lasciano la Sardegna e perché Graziano Pinna rientrerà a Oristano solo per le vacanze.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Stop alle code in auto: la Statale 195 riaprirà entro oggi (o domani)

Le limitazioni: divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari 
Enrico Fresu
Il confronto.

«Pioggia intensa ma diluita nel tempo»

Tania Careddu
Dopo il ciclone

Detriti nell’Omodeo, pulizie in ritardo

I Comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale: ora è sott’acqua 
Serafino Corrias
Intervista su Videolina all’ex presidente di Sogaer

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell’interesse dei sardi»

Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l’obiettivo degli utili 
Nicola Scano
L’iniziativa

Programma US, la scuola delle imprese

Ieri la consegna dei diplomi Sda Bocconi per i trenta iscritti ai corsi di alta formazione 
Michele Ruffi
Regione

Manovra, è scontro: veleni sulla sanità

Il centrodestra: in due anni solo scelte sbagliate. Chessa (FI): Todde lasci l’interim 
La festa

Un samba contro la violenza

A Lanusei patto tra associazioni: «Restituiamo il Carnevale alle famiglie» 
Simone Loi
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il caso

Campagna per il “No” nel liceo di Cagliari: il caso in Parlamento

Giustizia: interrogazione di Deidda (FdI) sull’incontro al De Sanctis col pm Vacca 
Francesco Pinna