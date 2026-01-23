«Cervelli in fuga? Qui poche opportunità» 

Un giovane (18-34enni) emigrante oristanese su quattro è laureato, oltre il 6% in meno rispetto all’anno precedente; il 7% al disotto del dato Sardegna e ben 16 di quello Italia: quintultima posizione nella classica nazionale delle province.

Le mete

È quanto emerge dal rapporto Cnel “L’attrattività dell’Italia per i giovani dei Paesi avanzata”. Calano i laureati perché cala la popolazione. Il Rapporto aggiunge un’altra verità: «Una buona parte di queste persone se ne va percependo di poter meglio esprimere il proprio valore fuori dall’Italia, dove si utilizza il filtro del titolo di studio in modo meno meccanico e rigido per selezionare–valutare le persone e assegnare lavori e mansioni». Il Regno Unito con il 34% è la meta più gettonata, a seguire con il 23 la Germania, la Spagna, la Francia, la Svizzera, il Belgio.

«Più possibilità»

L’oristanese Graziano Pinna è professore di psichiatria all’University of Illinois di Chicago. Ricercatore di fama mondiale, ha scoperto la creazione di farmaci mirati ai pazienti aprendo la strada a una psichiatria realmente mirata con focus sulla salute mentale come depressione, ansia, stress. «Credo che in Sardegna non avrei avuto le stesse possibilità e con gli stessi tempi: ci sono talenti straordinari ma spesso mancano infrastrutture, reti internazionali e un sistema di ricerca competitivo come quello che ho trovato negli Stati Uniti. Non penso però che chi parte sia “migliore di chi resta”. Io ho avuto la fortuna di trovare contesti che hanno premiato il merito, la produttività e l’innovazione con mentori d’eccezione; ma il potenziale umano in Sardegna è enorme. Se ci fossero più investimenti e più opportunità concrete tanti giovani non sarebbero costretti ad emigrare».

Il legame

«Oristano è la radice che mi porto dentro, anche se la vita mi ha portato lontano il legame con la mia città e la Sardegna resta fortissimo, identitario, emotivo e culturale. Credo che questo sia comune a tutti noi che stiamo fuori», sottolinea Pinna. I giovani che dopo la laurea nelle università sarde si stabiliscono all’estero difficilmente rientrano. «All’estero l’Italia continua ad avere un enorme capitale di prestigio culturale. Ma dal punto di vista scientifico e organizzativo spesso veniamo percepiti con un paradosso: grandi capacità individuali ma un sistema che non sempre facilita l’eccellenza. Noi sardi veniamo visti come persone affidabili, serie, lavoratrici, con un forte senso della parola data e della famiglia. C’è una percezione positiva del nostro modo di essere, più riservato ma solido».

«Puntare sul merito»

«L’Italia è cambiata però guardandola con gli occhi di chi vive stabilmente all’estero, noto che procede a velocità diverse: eccellenze e innovazione convivono ancora con burocrazia, lentezze e una certa difficoltà di valorizzare i giovani e il merito», conclude Pinna. Ecco spiegato perché tanti laureati lasciano la Sardegna e perché Graziano Pinna rientrerà a Oristano solo per le vacanze.

