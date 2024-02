Certificazioni per gli elettori disabili 

Nove ambulatori, nei tre distretti della Asl 5, domenica prossima garantiranno un’apertura straordinaria per il rilascio delle certificazioni sanitarie a favore degli elettori che necessitano di un accompagnamento per recarsi al seggio elettorale. Gli utenti dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento valido e la certificazione sanitaria che comprova l’impedimento fisico.

Per il distretto del capoluogo saranno operativi gli ambulatori di Oristano in via Carducci 35, dalle 11 alle 12: ancora l’ambulatorio di Cabras in via Tharros 17, dalle 12 alle 13; a Simaxis in via Brancaleone Doria ci si potrà recare dalle 10.30 alle 11.30, mentre nell’ambulatorio di Samugheo in via della Pace il servizio sarà garantito dalle 9 alle 10. Per il distretto di Ales-Terralba saranno aperti gli ambulatori di Ales in via IV Novembre, dalle 9 alle 10, di Laconi in via Mazzini dalle 10.30 alle 11.30; a Terralba in viale Sardegna 74 ci si potrà recare dalle 9 alle 10 per avere la certificazione. Nel distretto di Ghilarza-Bosa ci si potrà rivolgere al primo piano dell’ospedale di Ghilarza dalle 9 alle 10, e allo studio di Bosa in via Amsicora dalle 11 alle 12. ( m. g. )

