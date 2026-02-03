Certificato di morte? Impossibile 

A Terralba meglio evitare di morire di domenica. Almeno stando all’episodio di malasanità che è scoppiato a causa di un’organizzazione non ottimale dei servizi sanitari.

Perché questo è il dubbio che si sta facendo strada nella cittadina dopo che una famiglia si è trovata in gravissima difficoltà, domenica scorsa, nel reperire un medico che certificasse il decesso del proprio congiunto.

La storia

A raccontare l’incredibile vicenda lo stesso sindaco al quale la famiglia si è rivolto per trovare una soluzione. «È vero che era l’ora di pranzo di un giorno festivo – spiega Sandro Pili - ma ho fatto tante chiamate senza che rispondesse qualcuno. Anche la guardia medica della nostra cittadina era chiusa e io onestamente non ne conosco la motivazione, anche se presumibilmente per mancanza di medici. In ogni caso nessuno ci ha avvertito o comunicato del disservizio».

Pili racconta di aver contattato «il 116-117 per capire quale fosse la guardia medica aperta più vicina ma dalla segreteria mi è stato risposto che da Marrubiu non potevano muoversi perché queste erano le disposizioni. Ho ovviamente messo in luce le mie perplessità su questo sistema, assolutamente da rivedere, considerato che il servizio, quando ci è stato presentato, sembrava quello più idoneo per risolvere anche situazioni di emergenza come questa».

La soluzione

Un’assurda vicenda che è stata risolta solo quando è stato chiamato dalla famiglia esasperata, ma anche dall’agenzia funebre, il dottor Mimmo Licandro, in pensione da tempo ma che è attualmente in servizio all’Ascot: il medico è partito da Arborea e una volta arrivato nella casa della famiglia ha certificato la morte del loro parente.

La protesta

Il sindaco Sandro Pili ha giustamente annunciato di voler raccogliere tutti gli elementi a sua disposizione per denunciare l’accaduto all’Asl 5 e chiedere chiarimenti per una vicenda che ha messo in evidenza l’ennesima falla nella gestione dei servizi sanitari.

E poco importa che si sia verificato in un giorno festivo perché alcuni servizi devono essere sempre garantiti anche da quei medici che sono operativi nei centri vicini.

Senza dimenticare che i terralbesi, ma non solo, vivono purtroppo già in una situazione di perenne emergenza per quanto riguarda la mancanza di medici di famiglia per cui si aspettano che almeno la guardia medica sia sempre aperta o quanto meno che ne venga data comunicazione in caso di chiusura.

