Certificati sui figli, scontro al Senato: test per le alleanze  

È pronta la proposta di risoluzione di Fratelli d'Italia che boccia il certificato europeo di filiazione, documento al centro della proposta di regolamento Ue al vaglio del Senato che consentirebbe il riconoscimento dei diritti dei figli nell'Unione europea, indipendentemente da chi li ha concepiti, se nati da genitori omosessuali o se adottati. Il documento - firmato dal relatore, il senatore di FdI, Giulio Terzi che è anche presidente della commissione Politiche Ue sarà discusso domani in commissione. Nel frattempo le opposizioni - trainate dal Pd, con il sostegno di M5S ed Avs e, con una posizione più cauta, del Terzo polo - stanno lavorando per definire una “risoluzione” di minoranza, essendo favorevoli alla proposta di regolamento Ue. Sono circa 2 milioni i minori “fantasma”: il loro status di figli non è riconosciuto ugualmente in ogni Stato Ue, con conseguenze adesempio sui diritti fondamentali in situazioni transfrontaliere o sui diritti di successione e gli alimenti. Il centrodestra teme si che si bypassi il divieto alla maternità surrogata, forma di procreazione assistita a cui ricorrono coppie gay o eterosessuali, vietata in Italia e ammessa in 3 paesi Ue su 27. Da qui il quasi scontato parere negativo che la commissione del Senato darà alla proposta di regolamento e che sarà trasmesso al Consiglio europeo il quale , tenendo conto dei pareri dei Parlamenti dei vari Stati, affronterà il tema. Nella risoluzione di FdI si contesta l'obbligo di riconoscimento del certificato Ue di filiazione perché «non rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità». In altre parole, si respinge l'ipotesi che quel certificato diventi automaticamente valido accettato anche in Italia, perché - è il ragionamento condiviso nella maggioranza - sarebbe un'invasione del diritto europeo su quello nazionale, specie sulla gestazione per altri. In alternativa si propone l'«adozione in casi particolari»,prevista dalla legge 184 del 1983 e che consentirebbe al partner, che non ha procreato, di adottare il minore.

RIPRODUZIONE RISERVATA