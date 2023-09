Certificati, opportunità e servizi: nasce lo Sportello del Cittadino 

Nasce lo Sportello del Cittadino. È stato inaugurato martedì sera e si trova in piazza San Lorenzo. Il servizio sarà operativo dai primi di ottobre, due volte alla settimana (il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 12), e verrà gestito dall’associazione Asce Sardegna tramite l’Eurodesk. Gli utenti potranno chiedere informazioni su opportunità, bonus ed esenzioni erogati dalla pubblica amministrazione e da altri enti, supporto per accedere al portale del Comune, compilazione di moduli, informazioni e presa in carico per quanto riguarda i servizi sociali e scolastici e tanto altro. «Siamo venuti incontro alle esigenze dei cittadini, soprattutto le fasce deboli e gli anziani che hanno maggiore difficoltà a sbrigare da soli certe pratiche», dice il sindaco Tomaso Locci. «Il Comune sarà a stretto contatto con il cittadino». L’iniziativa fa parte delle linee programmatiche del 2019 ed è stata curata dall’assessora alle Politiche sociali Claudia Lerz con la presidente di Commissione Bernadette Ibba. L’obiettivo dello Sportello del Cittadino, a cui si potrà accedere in maniera totalmente gratuita, è dunque quello di facilitare l’accesso ai servizi comunali ma anche a quelli territoriali a livello regionale e nazionale.

