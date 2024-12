Certificati falsi, arrestati 4 medici 

Roma. Avrebbero chiesto denaro per rilasciare certificati di invalidità infondati: quattro medici e il titolare di un centro di servizi di Albano Laziale, alle porte di Roma, sono finiti ai domiciliari. Venticinque gli indagati tra le persone che si sono rivolte a loro per i certificati. I professionisti lavorano in strutture ospedaliere della capitale e della provincia. Ad eseguire le cinque misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Velletri, sono stati i carabinieri del Nas. L’ipotesi investigativa è di un sodalizio criminale finalizzato a una truffa ai danni dell’Inps, le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e falsità ideologica in atto pubblico. A quanto ricostruito dagli inquirenti, i cinque si facevano pagare in contanti tra i 150 e i 200 euro a certificato da persone che si affidavano a loro per la gestione delle proprie domande per il riconoscimento di invalidità, per l’indennità di accompagno o l’assegno di invalidità.

