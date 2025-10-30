«Certi scossoni possono essere salutari» 

Alberto Nioi non si nasconde. «Abbiamo voluto lanciare un segnale politico forte all’interno della maggioranza. Occorre ricompattarci al più presto attorno al programma della coalizione e a sostegno del sindaco Mario Puddu».

Piccolo riassunto della puntata precedente. Il presidente del Consiglio di Assemini, Nioi appunto, prima ha convocato la seduta per martedì sera, poi l’ha disertata. Non era il solo assente, sia chiaro. La maggioranza si è accorta di non avere il numero legale e la seduta è saltata. Tra l’imbarazzo generale, compreso quello del sindaco Puddu che si è scusato con i consiglieri presenti (la minoranza e pochi della coalizione di governo) e i concittadini: «Rimedieremo».

Presidente Nioi, un bello scherzo.

«Mi scusi, ma non ci sto».

In che senso?

«È vero, mancavo io, ma la seduta avrebbe potuto dirigerla il vice presidente del Consiglio o il consigliere anziano, come da regolamento, eppure...».

Eppure è saltata.

«Perché non ero il solo assente e perché è innegabile che da qualche tempo ci siano dei problemi politici».

Quali?

«Siamo a metà del mandato, occorre una messa a punto dell’attività amministrativa».

Politichese stretto per dire rimpasto in giunta.

«Dobbiamo parlare, parlare, parlare, per risolvere i problemi».

Lei vuole un posto da assessore?

«No, guardi, è fuori strada, io sto benissimo in quel ruolo. Di sicuro non è colpa mia se la seduta di martedì sia saltata, di sicuro io sto lavorando insieme a tanti altri per ricomporre la situazione e ripartire di slancio».

Come?

«In politica è sbagliato rompere gli accordi alle prime tensioni. Abbiamo tutto il tempo di chiarirci, non ci sono a mio avviso problemi irrisolvibili».

Non è il solo sull’Aventino.

«È innegabile».

C’è un gruppo nutrito di scontenti?

«Potrei anche farle i nomi, almeno tre consiglieri e qualche assessore, ma non è questo il punto».

E quale sarebbe?

«Dobbiamo capire se questa inerzia può essere sbloccata, se la maggioranza al suo interno ha le forze e la coesione per andare avanti».

Al sindaco cosa chiede in particolare?

«Il sindaco innanzitutto per me è un amico direi fraterno. Premesso questo, che è doveroso, mi sento di potergli dire che, non lui personalmente ma l’intero organismo della Giunta, deve ricostruire un rapporto con i consiglieri, ascoltandoli, valorizzandoli».

C’è aria di crisi in Municipio?

«Certi scossoni possono essere salutari. Ora occorre lavorare in silenzio per ripartire».

