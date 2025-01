Certezza Zortea, per Caprile esordio da favola  

«Non potevo sperare in un esordio migliore, soprattutto per la squadra». Lo dice con orgoglio Elia Caprile, al termine della sua prima presenza con la maglia del Cagliari. Una prova superlativa quella contro il Milan, con parate dal 9’ (quando ha fermato Leão, primo intervento della serata) al 96’ (la gran botta di Theo Hernández sull’ultimo pallone della partita): il portiere ha blindato il preziosissimo punto dei rossoblù, fatto un figurone al Meazza ed è quasi riuscito a evitare l’1-0, opponendosi al primo tiro di Pulisic per poi capitolare solo sulla ribattuta di Morata.

«Abbiamo conquistato un gran punto in un campo difficile contro un’ottima squadra, dobbiamo continuare così». Col Napoli, nel girone d’andata, ha giocato solo quattro partite (più due in Coppa Italia), il titolare era Alex Meret. Poi è arrivato il Cagliari, che lunedì ha chiuso lo scambio di prestiti con Simone Scuffet e gli ha ridato una maglia da titolare in Serie A, quel campionato che proprio i rossoblù gli avevano negato un anno e mezzo fa quando giocava a Bari (fu proprio lui a subire il gol promozione di Pavoletti in pieno recupero al San Nicola). «Spero sia un trampolino di lancio, poi il campo dirà se sarò pronto a giocare in Serie A. Ho trovato un gruppo unito e voglioso che vuole l’obiettivo, mi sono inserito bene e voglio aiutare la squadra a raggiungere la salvezza».

Ancora in gol

Giovedì, ospite in studio a “Il Cagliari in Diretta” su Videolina e Radiolina, Nadir Zortea l’aveva detto: non vedeva l’ora di sfidare Theo Hernández e capire chi dei due fosse più veloce. E proprio davanti all’altro numero 19, quello in maglia rossonera, ha scagliato il destro a incrociare che ha ingannato Maignan ed è valso il definitivo 1-1. Un gol che bissa sia quello di domenica scorsa a Monza sia quello del 9 novembre, nel match di andata col MIlan, portandolo a quattro reti in questa Serie A: «Vado spesso al tiro, a prescindere dalla posizione», la sua spiegazione sul perché - pur essendo difensore - stia segnando così tanto. «Le mie caratteristiche sono sempre state offensive, poi indipendentemente dal ruolo con qualche settimana di allenamento si può giocare a sinistra o a destra, alto o basso».

Ma quello che soddisfa di più Zortea, oltre alla gioia personale, è come il Cagliari abbia risposto al momento difficile con gli ultimi due risultati positivi (in trasferta): «Le prestazioni ci sono sempre state, abbiamo giocato sempre grandi partite con le grandi squadre. Siamo una squadra tosta che non molla mai e siamo riusciti a portare a casa un altro risultato: è tanta roba».

