Certezza del diritto e della pena: dibattito 

Troppi episodi di violenza contro pubblici ufficiali quasi si fosse sviluppato un nuovo sentimento di odio e intolleranza contro ogni rappresentante di una pubblica autorità. E in una società sempre più globalizzata e multiculturale, si avverte l’esigenza di garantire nuovi modelli di giustizia e sicurezza che siano capaci di affermare in un mondo post moderno la certezza del diritto e della pena. Questo il tema al centro del convegno internazionale Italia-Messico in programma venerdì e sabato dal titolo “Certezza del diritto e della pena”, organizzato dall’Università di Cagliari.

Insieme al saluto dei vertici istituzionali della magistratura e delle forze dell’ordine è previsto l’intervento di Cristina Cabras, con delega per il Polo Universitario Penitenziario e del console onorario del Messico per la regione Sardegna, Renato Chiesa. Il confronto internazionale su giustizia e sicurezza si aprirà venerdì alle 14 nell’aula magna Maria Lai della facoltà di Giurisprudenza, in via Nicolodi 102. Il giorno dopo appuntamento alle 11 nell’aula udienze del Tribunale di Lanusei.

Previsti gli interventi di illustri relatori della magistratura, delle forze dell’ordine, dell’ordine degli avvocati e di quelli professionali operanti nel territorio e di cinque docenti messicani della facoltà di Diritto e Criminologia, dell'Universidad Autonoma di Nuevo Leon (Monterrey).

