Certe notti a ridere con Gigi Proietti 

«Purtroppo non stiamo vivendo anni molto allegri ma gli italiani hanno un’indole, per natura, sempre pronta a sdrammatizzare il che aiuta soprattutto di questi tempi. Insomma, nonostante le difficoltà direi che il coraggio per ripartire e il desiderio di rimboccarsi le maniche non sono venuti meno».

Guardarsi indietro porta con sé aspetti positivi. Consente di capire cosa si poteva fare meglio e, soprattutto, permette di confrontare ciò che si è stati con ciò che si è. Proprio come in “Stavamo meglio quando stavamo peggio?” brillante spettacolo con protagonisti Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio, produzione Tangram Teatro, che sotto le insegne del Cedac sarà nell’Isola per quattro date: oggi all’Auditorium Multidisciplinare di Arzachena, domani al Carmine di Tempio Pausania, dopodomani al San Bartolomeo di Meana Sardo e infine domenica al Centrale di Carbonia sempre alle 21. Un lavoro spumeggiante, arricchito dalle musiche dal vivo di Diego Trivellini, di cui il comico e attore romano Stefano Masciarelli parla in modo entusiasta, ripercorrendo le tappe più importanti del suo percorso con la consapevolezza, come disse il poeta latino Marziale nei suoi Epigrammi, che vive due volte chi riesce a godere del passato.

Guardarsi indietro porta con sé aspetti positivi. Consente di capire cosa si poteva fare meglio e, soprattutto, permette di confrontare ciò che si è stati con ciò che si è. Proprio come in “Stavamo meglio quando stavamo peggio?” brillante spettacolo con protagonisti Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio, produzione Tangram Teatro, che sotto le insegne del Cedac sarà nell’Isola per quattro date: oggi all’Auditorium Multidisciplinare di Arzachena, domani al Carmine di Tempio Pausania, dopodomani al San Bartolomeo di Meana Sardo e infine domenica al Centrale di Carbonia sempre alle 21. Un lavoro spumeggiante, arricchito dalle musiche dal vivo di Diego Trivellini, di cui il comico e attore romano Stefano Masciarelli parla in modo entusiasta, ripercorrendo le tappe più importanti del suo percorso con la consapevolezza, come disse il poeta latino Marziale nei suoi Epigrammi, che vive due volte chi riesce a godere del passato.

Masciarelli, l’Italia sa ancora ridere o si è fatta seriosa?

«Purtroppo non stiamo vivendo anni molto allegri ma gli italiani hanno un’indole, per natura, sempre pronta a sdrammatizzare il che aiuta soprattutto di questi tempi. Insomma, nonostante le difficoltà direi che il coraggio per ripartire e il desiderio di rimboccarsi le maniche non sono venuti meno».

Nello spettacolo interpreta il ruolo di uno zio che ricorda gli anni Sessanta e Settanta: cosa le manca di quel periodo?

«Mi mancano tanti aspetti, soprattutto la spontaneità che si è persa e l'attenzione verso le piccole cose. Adesso è tutto frenetico, non ci si capisce più».

Come mai si è arrivati a questo punto?

«Perché purtroppo non ci si guarda nemmeno più negli occhi. I giovani rimangono con lo sguardo fisso sullo schermo del cellulare a commentare nulla di rilevante quando, invece, potrebbero godere del tempo assieme e chiedere alla persona con cui si trovano come sta».

Assieme a lei ci sarà anche Fabrizio Coniglio.

«Sì, Fabrizio interpreta il ruolo di mio nipote: il nostro è un confronto tra due generazioni diverse, un’occasione di dialogo in chiave ironica mai pedante. Abbiamo scritto assieme lo spettacolo, volendo mettere in risalto tutto ciò che di positivo c’era tempo fa così da farne tesoro per l’attualità.

Tra le esperienze più importanti nella sua carriera spiccano i programmi “Avanzi” e “Tunnel” condotti da Serena Dandini: nella tv di oggi sarebbero proponibili?

«Assolutamente sì, anzi, direi che sarebbero attualissimi. C’è un sacco di materiale da cui attingere. Queste due esperienze, soprattutto, mi hanno insegnato l'arte dell’improvvisazione e ad ingegnarmi».

Come si è avvicinato al mondo del doppiaggio?

«Tutto avvenne grazie a Gigi Reder che conobbi durante una mia serata nel 1990 a Roma in un ristorante. Mi notò mentre facevo le imitazioni, si avvicinò e mi propose di prendere parte a un suo progetto. Mi affidai totalmente a lui e cominciai questa splendida avventura: del doppiaggio amo come riesco ad entrare in simbiosi con il personaggio a cui presto la mia voce».

Nel 2005 ha lavorato con Gigi Proietti nella miniserie “Il veterinario”: quando vi siete conosciuti?

«Ci incontrammo in un ristorante vicino al Teatro Brancaccio nel 1994. Gigi mi disse di avvicinarmi al suo tavolo e cenammo assieme. Alla fine della cena, iniziò a snocciolare barzellette per un’ora di fila, rimanemmo sbalorditi: era instancabile, poliedrico, una figura che ami subito. Gigi aveva un sorriso per tutti, non era capace di provare gelosia verso nessuno».

Per lei cosa rappresenta la comicità?

«Fare comicità è un esercizio difficile. Inserire frasi volgari nei propri monologhi è sciocco: un comico deve saper far ridere senza risultare becero, questa è la sua vera essenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata