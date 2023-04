«Certe notti a Cagliari a fare l’alba nei bar suonando la mia musica» 

Il grande jazz del Fabrizio Bosso Quartet sbarca in Sardegna con un doppio appuntamento live: questa sera al Teatro Massimo di Cagliari e domani al Poco Loco di Alghero. Organizzata da The Jazz Club Network, la rassegna firmata CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, in collaborazione il Jazzino e i principali jazz club dell’Isola, questa imperdibile doppietta di concerti vedrà il trombettista torinese di fama internazionale rivisitare, con Julian Oliver Mazzariello (pianoforte), Daniele Sorrentino (basso e contrabbasso) e Nicola Angelucci (batteria), i brani di Stevie Wonder inclusi nell’ultimo disco del quartetto, “We Wonder”, un omaggio all’immenso artista americano e un’immersione entusiasmante nella sua musica. «Sono felicissimo di tornare in Sardegna, quando vai in certi posti l’aereo lo prendi volentieri, perché sai che incontrerai gente bella in un posto bellissimo, cose che inevitabilmente ti accompagnano anche sul palco», ci ha raccontato Bosso. «A Cagliari poi ho dei bellissimi ricordi di una nottata passata con Yamandu Costa, un chitarrista brasiliano strepitoso, in giro per i bar e ovunque ci fermavamo tiravamo fuori gli strumenti e suonavamo. Si respira una bella aria nell’Isola».

E tanto jazz. Tra le sue collaborazioni ci sono diversi artisti sardi, da Paolo Fresu ad Antonello Salis, che affinità vi lega?

«La curiosità, l’amore per la musica a 360 gradi e loro sono due musicisti straordinari, che non si sono mai chiusi in uno schema. Per me l’esperienza con Salis è stata molto formativa, mi ha spinto ad esplorare un’altra parte di me, quella più istintiva e irrazionale. Con Paolo ho suonato nel Trumpet Summit ed è sempre stato un grande piacere, siamo cresciuti con la stessa musica, la stessa passione e, pur essendo naturalmente diversi, ci accomuna tanto».

Ci parli del live, porterete il progetto “We Wonder”.

«E lo suoneremo tutto, cosa che non avviene quasi mai nel jazz, dove sei sempre costretto a eliminare qualche brano per lasciare spazio ai soli. Ci divertiamo tantissimo a suonare questo disco, perché amiamo tutti Stevie Wonder alla follia».