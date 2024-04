“Certe luci non puoi spegnerle,” serata di festa e solidarietà 

Si balla, si canta e si raccolgono fondi per acquistare un vero e proprio ambulatorio senologico mobile attrezzato con un mammografo di ultima generazione. Uno strumento che potrà garantire lo screening preventivo anche nelle zone che non dispongono di una sede mammografica. A Cabras il 4 maggio torna “Certe luci non puoi spegnerle”, il grande evento benefico organizzato dall’omonima associazione culturale in collaborazione con le associazioni che si occupano di prevenzione e assistenza ai pazienti oncologici. Ancora una volta l’evento è organizzato in memoria di Giacomo Meli, un giovane cabrarese mancato prematuramente per una grave forma di tumore al pancreas. La manifestazione attraverserà le vie del centro storico con la sfilata di tantissimi gruppi sardi e proseguirà in piazza Don Sturzo con il concerto grazie alla presenza di tantissimi artisti tra cui i Tazenda. «Siamo tornati con una motivazione ancora più profonda, che ci spinge a un impegno sempre maggiore affinché i numeri delle diagnosi infauste possano finalmente diminuire – dice il presidente dell’associazione Roberto Matta - Il modo per raggiungere l’obiettivo è quello di fare prevenzione, incentivando le visite laddove diventa più complicato farle attraverso le strutture del sistema sanitario». Lo scorso anno erano stati raccolti 12mila euro. ( s.p. )

