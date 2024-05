Certamen Karalitanum, ecco i vincitori 

Cicerone e Tito Livio per i licei classici, Tacito e Lucrezio per gli scientifici. Ottantaquattro finalisti da tutta l’Isola accomunati da una sconfinata passione per il Latino. Non ha deluso le attese la quinta edizione del Certamen Karalitanum, competizione studentesca promossa da Dettori, Pacinotti e Pitagora col patrocinio di Regione, Comuni di Cagliari e Selargius, Associazione italiana di cultura classica.

La premiazione mercoledì sera, nell’aula magna del Dettori. Ecco com’è andata. Classico. Iuniores: 1° Lucrezia Deiana (Azuni di Sassari); 2° Davide Murru (Convitto); 3° Davide Solinas (Euclide), menzione speciale per Heloise Russino (Convitto). Seniores: 1° Michela Mascia (Dettori); 2° Alice Pillonca (Siotto); 3° Lorenzo Catta (Azuni di Sassari), menzione per Ida Piseddu (Dettori). Scientifico. Iuniores: 1° Elisa Ciccu (Pacinotti); 2° Sara Ciceri (id); 3° Anna Grosso (id), menzione per Adelaide Figus (Michelangelo). Seniores: 1° Alberto Serra (Pacinotti); 2° Diego Spiga (Euclide); 3° Daniele Puddu (Pacinotti), menzione a Chiara Urgenti (Gramsci di Carbonia). Civiltà latina: 1° Leonardo Romagnani (Pacinotti); 2° Giulia Monni (Pitagora); 3° Luca Manias (Pacinotti), menzione per Andrea Pia (Pitagora). Soddisfatte le docenti referenti del progetto Adele Galli, Patrizia Macciò, Debora Deliana Cara e Stefania Cois.

RIPRODUZIONE RISERVATA