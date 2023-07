Cerri infilza la torres l’amichevole va al como 

Bormio. Sconfitta di stretta misura e onorevole per la Torres nella prima amichevole giocata ieri a Bormio. Si è imposto il Como, che milita in serie B, con il gol dell’ex Cagliari Cerri.

Il tecnico Greco ha schierato inizialmente questa formazione: Zaccagno in porta, i difensori Antonelli, Idda e Dametto; gli esterni Zecca a destra e la novità Pelamatti (giovane proveniente dalla Primavera Inter) a sinistra; a centrocampo Giorico, Lora e Urso; in attacco Ruocco e Diakite. Insomma un vero e proprio 3-5-2 ben diverso dal 4-4-2 utilizzato nel campionato scorso.

La gara

Buono l’approccio rossoblù, con Zecca che ha impressionato sulla fascia destra per corsa e spinta. Ma è stato il Como a sbloccare la gara al 19’ sugli sviluppi di un angolo con l’incornata di Cerri. La Torres ha retto bene il campo anche nella ripresa, quando sono entrati il portiere Petriccione, il difensore Pinna (che ha avuto l’occasione per il pareggio ma non è riuscito a coordinarsi bene per il tiro), il terzino Fabriano, l’esterno Libero, il centrocampista Masala e l’attaccante Menabò. La squadra sassarese ha cercato il pareggio sospinta dagli scatti di Ruocco ma non è riuscita a segnare. Nel finale l’allenatore ha fatto entrare anche il terzo portiere Garau e la punta Sanat, che dopo il lungo infortunio della stagione scorsa ha voglia di riscattarsi.

Ottimismo

Tutto sommato beneaugurante come prima uscita, considerata anche la caratura del Como. La Torres ha mostrato solidità e personalità coi nuovi acquisti Idda, Giorico e Zecca. La squadra sassarese proseguirà la preparazione a Sappada, località friulana. Prossimo test il 28 luglio a Pieve di Cadore contro il Padova, avversaria di pari categoria ma nel girone A. Il ritiro nella Penisola finirà il 3 agosto. In settimana sono attesi altri movimenti in entrata e uscita.



