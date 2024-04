Cerri e l’Empoli battono il Napoli 

Empoli 1

Napoli 0

Empoli (3-4-2-1) : Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi (37’ st Bastoni), Maleh, Pezzella (37’ st Cacace); Fazzini (24’ st Zurkowski), Cambiaghi (24' st Cancellieri); Cerri (20' pt Niang). Allenatore Nicola.

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan (1’ st Mazzocchi); Anguissa (44’ st Simeone), Lobotka, Zielinski; Positano (24' st Ngonge), Osimhen, Kvaratskhelia (27’ st Raspadori). Allenatore Calzona.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Rete : nel pt 4’ Cerri.

Note : ammoniti Juan Jesus, Pezzella, Bereszynski, Ngonge.

Empoli. Il Napoli subisce la decima sconfitta stagionale con una prova inadeguata, l’Empoli grazie al gol segnato dall’ex rossoblù Cerri dopo soli 4’ (non segnava in Serie A da Cagliari-Parma dell’aprile 2021) incassa tre punti fondamentali nella corsa salvezza. L’attaccante si infortuna al 20’ ma la squadra di Nicola sale a+4 sulla terzultima.

I Campioni d’Italia viceversa proseguono nella loro discesa agli inferi, confermando un trend che li vede subire gol dal 28 gennaio. Il primo tempo è dominato dai padroni di casa, che oltre a segnare sfiorano due volte il raddoppio e colpiscono il palo con Cambiaghi. Nella ripresa per i campani entrano Raspadori e Ngonge ma la musica non cambia. Il Napoli resta ottavo con 49 punti, per ora in zona Conference League.

