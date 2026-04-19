ceron almeno ci mette il cuore 

Marshall 4 Inizia subendo Parks. Prende raramente iniziativa in attacco. Giocatore che sembra già pensare alla prossima stagione, la sua prossima stagione, non quella di Sassari.

Buie 5 Dopo il bel pick and roll iniziale con McGlynn commette qualche errore al tiro e ai passaggi. In difesa non tiene praticamente mai il pariruolo Cole. Si scuote nel secondo tempo, ma ormai la gara è in salita e i numeri sono impietosi: 5/16 al tiro su azione e 5 perse che annullano i 5 assist.

Macon 4,5 Indolente in alcuni momenti, talentuoso in altri, ma ben lontano dal leader che serviva. Davvero deludente viste le premesse delle prime due partite.

Zanelli sv Prima azione: gli rubano palla e si fa male.

Beliauskas 6 Ci mette tutto quello che ha, ma non basta contro avversari atleticamente superiori.

Ceron 8 Si carica, carica i compagni e carica il PalaSerradimigni. Predica nel deserto e le sue lacrime a fine gara spiegano quanto ci tenesse. E gli applausi dei tifosi sono solo per lui.

Vincini 5,5 Pareggia il duello con Tessitori ma prende un solo rimbalzo. Se vuole meritarsi la nazionale deve essere più cattivo.

Mezzanotte 6 Ci mette buona volontà nelle due metà campo, forse meritava qualche minuto in più

Thomas 5 Disastroso all’inizio, si scuote nel 2° quarto ma perde nettamente il duello con Wiltjer. I punti li segna quasi tutti nell’ultimo quarto, a gara ormai decisa. Gli 8 rimbalzi, unica voce al suo livello.

McGlynn 6 Inizio solido e grintoso. Fa quel che può, ma è un terminale, non può trascinare.

Mrsic (all.) 5,5 Concede una seconda e terza possibilità agli americani, ma ottiene davvero pochissimo e non riesce a scuotere un gruppo psicologicamente debolissimo.

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