Cermed, svolta nella vertenza 

Dopo tre mesi senza stipendio è stata finalmente pagata la cassa integrazione ai 105 lavoratori di Ceramica Mediterranea a Guspini. Gabriele Virdis, Cgil, ha annunciato che «il giudice ha autorizzato il percorso proposto dall’azienda della composizione negoziata del debito previsto dalla nuova legge sulle crisi aziendali e allo sblocco dei conti. Ora serve il pagamento dei debiti pregressi nei confronti dei lavoratori e la ripartenza delle attività produttive». È stato inoltre firmato un nuovo accordo per la cassa integrazione ordinaria, in attesa che lo stabilimento torni operativo.

L’incontro

«È un passo importante – commenta il sindaco di Guspini e presidente della provincia Giuseppe De Fanti –. Finalmente si è definita la composizione negoziata e ora possono ripartire le procedure per il riavvio della produzione». De Fanti ha aggiunto di aver incontrato a Cagliari l’assessore regionale all’Industria, Emanuele Cani, insieme al proprietario dell’azienda, per discutere alcune criticità strutturali e amministrative che rallentano la ripresa, «come l’approvvigionamento delle materie prime».

La procedura

La notizia arriva dopo settimane di preoccupazione. Una decina di giorni fa il vertice tra De Fanti, i rappresentanti della Cgil, Emanuele Madeddu, della Cisl, Nino D’Orso, e la rsu aziendale (Antonio Serci e Lorenzo Mallica) dedicato alla crisi che da mesi coinvolge la società, i cui dipendenti sono in cassa integrazione da luglio. «Le difficoltà – spiega Virdis – erano dovute anche alla crisi del settore ceramico e al calo delle vendite. Dispiace che, dopo un investimento da 15milioni per la ripresa post Covid e il grande impegno delle maestranze, ci si sia ritrovati in questa situazione».

Il territorio

Le problematiche infrastrutturali della Sardegna hanno influito ma «l’azienda ha diverse commesse da produrre, in linea con il piano industriale proposto per il risanamento finanziario», rende noto De Fanti. «Naturalmente – aggiunge Virdis – ci auguriamo che non venga utilizzata la cassa integrazione, ma che riparta subito la produzione e che i lavoratori ritrovino la serenità perduta». Anche il deputato Gianni Lampis assicura massimo impegno «affinché si possa ripartire e continuare a dare lavoro e futuro al territorio. Con un patto di responsabilità tra azienda, lavoratori e istituzioni daremo nuova linfa ad un’eccellenza di maestranze e produttività».

