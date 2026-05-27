CerMed, la Regione chiama Roma 

Per la CerMed e per tutti i suoi lavoratori diretti e dell’indotto si apre uno spiraglio. La Regione ha presentato formalmente la richiesta, avanzata anche dalle organizzazioni sindacali, di convocazione di un tavolo di confronto al ministero delle Imprese e del Made in Italy per esaminare la grave crisi della fabbrica guspinese che opera nel settore del grès porcellanato. Crisi originata prevalentemente dal costo dell’energia e del trasporto, e peggiorata nonostante l’attivazione della procedura di composizione negoziata.

Il coordinamento

La Regione, «ha già manifestato la propria disponibilità a intervenire con misure di sostegno dirette ad abbattere i costi energetici e agevolare la fornitura di materie prime». Tuttavia, recita la nota sottoscritta dalla presidente della Regione Alessandra Todde e dall’assessore dell’Industria Emanuele Cani, «è indispensabile un coordinamento a livello nazionale per valutare ogni possibile percorso atto a salvaguardare la continuità produttiva dello stabilimento».

Le linee d’intervento

Per Emanuele Madeddu, della Cgil Filctem, «l’attività di concerto è positiva e rappresenta la conseguenza degli impegni assunti nell’assemblea pubblica di Guspini dello scorso 11 maggio. Una operazione di scouting deve avere una caratura nazionale; se da un lato occorre lavorare per rafforzare gli asset societari, dall’altra vanno affrontate tematiche importanti quali energia, caro trasporti e costi delle materie prime». Si tratta dell’ennesimo caso di crisi industriale in Sardegna, sottolineano dalla segretaria generale della Uil Sardegna Fulvia Murru e il segretario generale della Uiltec Sardegna Pierluigi Loi, «dove le imprese continuano a pagare il prezzo dell’insularità, tra costi energetici e costi dei trasporti non più sostenibili che stanno compromettendo la competitività del sistema produttivo regionale». La crescente preoccupazione per i lavoratori e per il territorio, avvisa il segretario Femca Cisl Nino D’Orso, «nasce dall’ennesima vertenza che colpisce la nostra Regione. Si continua a fare ricorso ad ammortizzatori sociali che non garantiscono alcuna prospettiva di ripresa economica e occupazionale». I dipendenti percepiscono la retribuzione con il contagocce. «Abbiamo bisogno di un autorevole e concreto intervento politico che vada immediatamente a colmare questa emergenza sociale», conclude il coordinatore Femca Cisl Lorenzo Mallica.

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