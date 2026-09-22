CerMed, il giudice non decide 

Futuro ancora in bilico per i lavoratori della Ceramica Mediterranea di Guspini. Sarebbe dovuto essere un inizio di settimana diverso e in tanti ci speravano, ma la sentenza sul fallimento non è arrivata e, comunicano i sindacati, il Tribunale non ha preso alcuna decisione in merito, allungando i tempi e l’eventuale possibilità di presentare e definire il piano di risanamento dell’azienda in viale Mar di Sardegna. Tuttavia, i problemi per la proprietà aumentano: l’avvocato Fabio Garia del foro di Firenze ha inviato una diffida all’azienda, che non avrebbe versato le trattenute previdenziali complementari di un gruppo di lavoratori.

Il futuro

Le sigle sindacali restano in attesa della decisione, quindi di conoscere il futuro per un centinaio di dipendenti della Cermed e per i lavoratori dell’indotto. La decisione era prevista per lunedì ma, di fatto, è stata posticipata: «Non sappiamo a quando», indicano le sigle interessate. È vero che «altri due grossi fornitori hanno chiesto un’istanza di fallimento, aspettiamo e vediamo cosa succede», aggiungono. Gli scenari che possono delinearsi sono due: l’accoglimento dell’istanza di fallimento, con la conseguente dichiarazione di liquidazione giudiziale, oppure il ritiro dell’istanza e il tentativo di proseguire l’attività. Secondo i dati riportati dal Portale Creditori, la procedura è la numero 97/2026 del Tribunale di Cagliari. Il giudice delegato è Gaetano Savona, mentre il commissario giudiziale è Manuel Mereu.

Apprensione

La preoccupazione tra i lavoratori cresce, sostiene Lorenzo Mallica della Femca Cisl: «L’apprensione aumenta ogni giorno di più, l’imprenditore ci sta trascinando in un vicolo cieco. La nostra collaborazione come sindacati con le istituzioni politiche continua fianco a fianco fin dall’inizio di questa vertenza, con lo scopo di dare nuovamente dignità ai lavoratori». Emanuele Madeddu, Filctem Cgil, ribadisce come «fondamentale evitare la procedura fallimentare». Aggiunge che «è opportuno, con il sostegno di tutti, trovare nuovi soggetti disponibili a investire su una fabbrica che ha dimostrato, grazie alla qualità dei lavoratori, di fare grandi numeri e performance. È importante utilizzare al meglio il tempo a disposizione, unico viatico per salvare la società dal fallimento per presentare e definire un piano di risanamento che sia la soluzione».

La diffida

Il malcontento cresce e la situazione ora coinvolge anche la previdenza complementare. L’avvocato Garia ha diffidato l’azienda a versare al fondo pensione Foncer le somme trattenute ai lavoratori ma non ancora trasferite. «Si tratta di somme che non sono nella disponibilità del datore di lavoro e che devono essere trasferite al fondo pensione». La messa in mora è stata inviata lo scorso 19 maggio ma, riferisce Garia, «né l’azienda né i suoi legali si sono degnati di darmi una risposta». Secondo una prima stima dell’avvocato, «le somme non versate ammonterebbero a centinaia di migliaia di euro».

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