CerMed e il mistero dei fondi del Pnrr 

Il Comune di Guspini tiene gli occhi puntati sulla CerMed, la Ceramica Mediterranea a Cort'e Semucu, nella zona artigianale di Guspini. Il Tribunale di Cagliari, la cui sentenza sul fallimento era attesa per martedì ma poi l’ha rinviata, valuta la richiesta dei creditori e chiede approfondimenti contabili. L’azienda fa capo a un gruppo ceramico di Sassuolo che, nonostante il piano di rilancio, non ha garantito la continuità finanziaria.

Il sindaco Marco Pala assicura: «Siamo in costante contatto con l'assessorato regionale all'Industria e le parti sociali. L'auspicio è che l'azione fallimentare, benché originata da un'esposizione debitoria rilevante che si è accumulata negli anni, non vada a buon fine. L'obiettivo è salvaguardare la capacità produttiva dell'impianto e l’occupazione, con la speranza che una nuova proprietà presenti un piano industriale sostenibile e riavvii la produzione».

Sbotta il deputato di Fratelli d'Italia, Gianni Lampis: «In campagna elettorale per le Comunali di Guspini la Giunta Todde presentava ai lavoratori soluzioni salvifiche, ma è la principale responsabile di questo disastro sociale. Sotto i 200 dipendenti le crisi industriali sono di competenza regionale, in due anni e mezzo sono stati sottovalutati tutti i campanelli d'allarme. E la Sfirs, socia di minoranza, è stata silente e complice del fallimento politico».

Alla CerMed, in due anni, il Governo aveva approvato importanti progetti per il Pnrr per un milione di euro, ma non si sa se siano stati utilizzati. Problemi tecnici, costi energetici e scarsa liquidità bloccano il ciclo produttivo e la situazione tecnico-contabile è talmente complessa che i giudici sembrano faticare a ricostruire le cause della crisi.

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