Cermed, dichiarato il fallimento 

La speranza dei lavoratori era l'ultimo baluardo cui aggrapparsi, invece è arrivata la sentenza che cancella ogni speranza: in tarda serata ieri è stata pubblicata quella che dichiara il fallimento per la Ceramica Mediterranea di Guspini. Il verdetto 109/2026 ordina l'apertura della liquidazione giudiziale per lo storico stabilimento di viale Mar di Sardegna. Arriva dopo i ricorsi di due società e il rigetto dell'istanza di proroga per il concordato preventivo avanzata dall’azienda, travolta da un passivo di bilancio stimato tra i 52 e i 59 milioni di euro. Il Tribunale ha nominato giudice delegato Gaetano Savona e curatore Manuel Mereu, fissando l'8 marzo 2027 l'adunanza dei creditori.

L’amarezza

La notizia arriva al termine di un periodo drammatico che ha tenuto col fiato sospeso l'intero territorio. Lorenzo Mallica (Cisl) è sconvolto: «La preoccupazione è tanta e bisogna capire cosa succederà ai lavoratori. Questo imprenditore ci ha trascinati nell'oblio più totale». Emanuele Madeddu (Cgil): «Ai lavoratori si deve garantire la copertura legale per richiedere quanto è dovuto. Chi di competenza deve ora preservare il bene per renderlo utilizzabile da nuovi imprenditori. Esiste un grande patrimonio, cioè i lavoratori e un impianto moderno, e non lo si può disperdere».

Il Comune

Colpito il sindaco Marco Pala: «Siamo amareggiati, si è cercato in tutti i modi di evitare il fallimento. La preoccupazione è tanta, soprattutto per i dipendenti della Cermed e le loro famiglie, ma anche perché la chiusura di un'azienda di questo tipo significa perdere l'esperienza industriale nel territorio. Ora incontreremo gli operai e ci aspettiamo dalla Regione l'avvio di degli strumenti di salvaguardia per il reddito di queste famiglie».

Le reazioni

Dura la riflessione dell'ex sindaco Giuseppe De Fanti: «Dispiace molto, rispetto alle interlocuzioni che avevo avuto a livello regionale le premesse erano ben altre. Ora attendiamo le giuste iniziative a sostegno dei lavoratori». Dello stesso avviso l'avvocato Fabio Garia, che assiste un gruppo di dipendenti nella vertenza sulla previdenza complementare: «Saltato il concordato, era nell'aria la liquidazione giudiziale. La società è rimasta silente e l'unica cosa comunicata ai dipendenti è stata la richiesta di presidio per scongiurare furti di materiale e attrezzatura».

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