VaiOnline
Forestas
03 maggio 2026 alle 00:04

Cerina guida il collegio dei revisori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È ogliastrino il nuovo presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale Forestas. Rocco Cerina, 34 anni, commercialista originario di Ilbono, è stato nominato dalla governatrice Alessandra Todde. L’ufficialità è arrivata martedì scorso, con la firma del provvedimento che ha confermato le indiscrezioni trapelate nei giorni precedenti.

Nel corso del mandato triennale, Cerina, area Pd, verrà coadiuvato da Paola Leo e Franco Pinna che completano l’organismo. Cerina, che dal 2020 al 2024 ha guidato il gruppo di opposizione consiliare a Ilbono, fa anche parte della triade che compone il Collegio dei revisori del Consorzio industriale dell’Ogliastra. In quel caso la nomina, che risale allo scorso primo dicembre, era stata decretata dal presidente dell’ente consortile, Marcello Ladu, sindaco di Tortolì. Nell’organismo di controllo indipendente figurano anche Sandro Deiana e Angelo Cucca.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La festa

Sant’Efisio, trionfo di fede e di colori

l Madeddu, Murgana
Sangue nelle strade

Va diritto alla rotonda: motociclista muore sul colpo

Andrea Lai, 49 anni, era un gommista di Quartu Sant’Elena 
Raffaele Serreli
La festa

Il Santo è arrivato a Pula: bagno di folla e devozione

In tantissimi (anche turisti) hanno accolto la processione nelle tappe di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula 
Ivan Murgana
L’iniziativa

L’eredità che unisce un’intera comunità nel segno dell’arte

La visione “infinita” di Maria Lai nel documentario di Paola Pilia 
Giuseppe Deiana
governo

Accise, taglio in due tempi

Ribasso da ieri al 10: poi, con l’incasso dell’extragettito Iva, fino al 22  
Il lutto.

Alex Zanardi, il lungo addio a una leggenda

Il campione che vinse due volte è morto a Padova: ha saputo ispirare il mondo con la sua resilienza 
Campobasso

Ricina, al Pm i telefoni delle vittime

Domani nella casa la Scientifica di Roma. De Vita sentito per 5 ore 