Cerina guida il collegio dei revisori 

È ogliastrino il nuovo presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale Forestas. Rocco Cerina, 34 anni, commercialista originario di Ilbono, è stato nominato dalla governatrice Alessandra Todde. L’ufficialità è arrivata martedì scorso, con la firma del provvedimento che ha confermato le indiscrezioni trapelate nei giorni precedenti.

Nel corso del mandato triennale, Cerina, area Pd, verrà coadiuvato da Paola Leo e Franco Pinna che completano l’organismo. Cerina, che dal 2020 al 2024 ha guidato il gruppo di opposizione consiliare a Ilbono, fa anche parte della triade che compone il Collegio dei revisori del Consorzio industriale dell’Ogliastra. In quel caso la nomina, che risale allo scorso primo dicembre, era stata decretata dal presidente dell’ente consortile, Marcello Ladu, sindaco di Tortolì. Nell’organismo di controllo indipendente figurano anche Sandro Deiana e Angelo Cucca.

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