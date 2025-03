Cerimonie all’aperto, addio dopo cinque anni: la chiesa sta per riaprire  

Stanno per finire, al cimitero di San Michele, i tempi dei funerali celebrati all'aperto. Dopo cinque anni di disagi pesanti, con tanti cagliaritani costretti a dare l'estremo saluto ai propri cari all'addiaccio, sotto il colonnato all'ingresso, da fine giugno le funzioni torneranno finalmente a svolgersi al chiuso. I lavori di restauro della cappella in cima al colle sono infatti a buon punto e la riapertura avverrà, salvo intoppi, ad inizio estate. A dare la buona notizia la vicesindaca, con delega ai Servizi cimiteriali, Maria Cristina Mancini, che fa il punto sui lavori in corso a San Michele e illustra anche gli interventi previsti nei cimiteri di Pirri e Bonaria.

San Michele

«È stato rimosso il guano di piccione e sono stati sistemati i cornicioni della cappella e ora l'intero prospetto risulta ultimato», riferisce l’esponente della Giunta Zedda, «per cui presto saranno smontati i ponteggi e si procederà con la verifica degli infissi, nel frattempo si è già provveduto ad ordinare la nuova porta di accesso alla terrazza. Pensiamo che prima dell’inizio dell’estate la cappella potrà tornare ad ospitare le funzioni». Costo totale dell'intervento: 150 mila euro. Si continua intanto a lavorare senza sosta al nuovo forno crematorio e nei campi delle Palme, dei Cipressi e delle Ginestre, dove le ruspe vanno e vengono. Nella sala mortuaria è stata eliminata un'infiltrazione e si sta tinteggiando. È stata inoltre messa in sicurezza, all'ingresso, la rampa in legno per l'accesso al famedio. E si sta lavorando anche nei bagni (sanitari, impianti e infissi). «I prossimi interventi riguarderanno le griglie stradali e il ripristino di parti di pavimentazione sull'asfalto e lungo i camminamenti in mattonelle, senza dimenticare la messa in sicurezza di lastre e cornicioni nei colombari».

Pirri

I lavori di ampliamento del cimitero di via Murat, attesi da oltre 20 anni, hanno subito un contenzioso legato all'aggiudicazione dell’appalto nel 2017. «Finalmente, nel 2024, si è arrivati a definire, con la nuova ditta aggiudicataria, il progetto definitivo revisionato e aggiornato nei prezzi. Si è, pertanto, potuta avviare la redazione del progetto esecutivo e si è in attesa che questo venga completato e sottoposto a verifica prima dei lavori, il che avverrà presumibilmente entro aprile». Sono disponibili 3,2 milioni di euro con i quali si realizzeranno due nuovi livelli di loculi (mille) e nicchie (trecento) collegati da corpi scala e montalettighe. Si prevedono interventi anche nella parte storica: stradelli, fontanelle, illuminazione, arredi, cestini, panchine, restauro dei prospetti esterni. <I lavori dureranno circa 14 mesi».

Bonaria

Da mercoledì 26 marzo il Cimitero monumentale è chiuso per improrogabili lavori di manutenzione straordinaria. «Per Bonaria sono state stanziati 13,3 milioni. Risorse destinate al primo lotto di un più ampio progetto da 38 milioni. Saranno consolidati i fronti franosi, rifatti tutti gli impianti, compresi quelli di illuminazione, e valorizzato il verde, consolidati i monumenti. Si prevede di implementare le strutture di accoglienza mettendo a disposizione, per le visite, anche le tombe punico-romane». Prevista, infine, la riconfigurazione dell'Orto delle Palme con la creazione di un nuovo tempio per la dispersione delle ceneri.

